5

Вера об уходе из «Аль-Вахды»: «Летом они бились за меня, долго вели переговоры, а спустя всего 3 месяца позвонили, чтобы разорвать контракт. Это невероятно, нелогично»

Лукас Вера рассказал о своем уходе из «Аль-Вахды».

Бывший полузащитник «Химок» и «Оренбурга» не провел ни одного матча за клуб из ОАЭ.

«Разорвать контракт была исключительно инициатива клуба. Это невероятно. Летом они бились за меня, долгое время вели переговоры и рассчитывали на меня. 

А спустя всего три месяца мне позвонили, чтобы разорвать контракт. Это просто нелогично», — сказал Вера.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
