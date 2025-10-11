УЕФА может изменить формат квалификации ЧМ и Евро из-за снижения доходов. Рассмотрят использование Лиги наций как отборочного турнира или общую таблицу, как в еврокубках (The Times)

УЕФА может изменить формат проведения отборочных стадий ЧМ и Евро.

В комитете УЕФА по сборным была создана рабочая группа для рассмотрения вариантов изменения формата отборочных турниров к чемпионату мира и чемпионату Европы, сообщает The Times.

Эта группа рассмотрит несколько различных систем. В частности, будет решено, использовать ли Лигу наций в качестве отборочного турнира. Еще один вариант – введение швейцарской модели с одной общей турнирной таблицей. Такой формат используется в еврокубках с прошлого сезона.

Об этих планах сообщили на встрече генеральных секретарей 55 европейских федераций, которая прошла в Малаге две недели назад.

«Доходы от трансляций и вовлеченность болельщиков во время отборочных матчей сборных снижаются, но в Лиге наций они растут. Этот вопрос рассматривался и раньше, но очень сложно найти правильную формулу, которая не создавала бы проблем крупным сборным и была конкурентоспособной, но в то же время давала бы возможности небольшим командам», – сказал источник, знакомый с ситуацией.