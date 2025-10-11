  • Спортс
204-я ракетка мира Вашеро обыграл Джоковича в Шанхае и стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса»

204-я ракетка мира Валентин Вашеро вышел в финал «Мастерса» в Шанхае.

Монегаск обыграл Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:4. Это его первая победа над соперником из топ-10 (баланс – 1:1).

Только два теннисиста одержал победу над сербом, находясь ниже в рейтинге, чем Вашеро. Это были №319 мирового рейтинга Филип Краинович в Белграде в 2010 году, а также №293 Рейлли Опелка в этом году в Брисбене.

Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса» в истории. Ранее он никогда не выходил в финал в основном туре. До этого турнира его лучшим результатом был второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, а 7 из 8 побед на уровне тура он одержал на Кубке Дэвиса. Вообще он первый монегаск, который поборется за титул ATP.

На следующей неделе он дебютирует в топ-60 – в живом рейтинге Вашеро сейчас идет 58-м.

За титул он сыграет с Даниилом Медведевым или двоюродным братом Артуром Риндеркнешем.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
