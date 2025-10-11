НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Тампа» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» против «Далласа»
В регулярном чемпионате НХЛ состоится игровой день с участием всех 32 команд.
«Вашингтон» проведет гостевой матч с «Айлендерс», «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Тампа» будет противостоять «Нью-Джерси», «Колорадо» сыграет с «Далласом».
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
