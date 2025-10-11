Фанаты сборной Сербии освистали гимн Албании перед матчем. Музыку не воспроизвели до конца
Сербские болельщики освистали гимн Албании.
Сборная Сербии принимает команду Албании в 7-м туре квалификации ЧМ-2026 (0:1, перерыв).
Перед началом встречи фанаты хозяев освистали гимн Албании. Его не доиграли до конца.
Перед этой игрой сборная Албании занимала 2-е место в группе K, набрав 8 очков в 5 матчах. Сербия шла третьей с 7 баллами после 4 игр.
МВД Сербии задержало албанца с фургоном атрибутики Армии освобождения Косова. Мужчина вез на матч Сербии и Албании сотни флагов, десятки футболок и кепок
Как вам дерби?23921 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
