Кучеров без очков против «Нью-Джерси»: 1 бросок, 1 хит, 3 потери и «минус 3» (худший показатель полезности в «Тампе») за 20:32 при 5:13 в большинстве

Никита Кучеров остался без очков в матче против «Нью-Джерси».

«Тампа» проиграла «Девилс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

32-летний форвард «Лайтнинг» (20:32, 5:13 – в большинстве) завершил игру с худшей в команде полезностью («минус 3»).

В активе форварда 1 бросок в створ (при 2 промахах), 1 блок и 1 силовой прием. Также он допустил 2 потери.

Кучеров сделал дубль в матче с «Оттавой» (4:5). У форварда «Тампы» 4 броска, «минус 2»