Манай показал албанского орла после гола Сербии. Судья дал форварду Албании желтую карточку

Рей Манай сделал политический жест в матче с Сербией.

Нападающий сборной Албании открыл счет в гостевом матче с Сербией в квалификации ЧМ (1:0, второй тайм).

Во время празднования Манай показал руками албанского орла – герб страны и символ ее независимости.

Судья Иштван Ковач из Румынии дал футболисту желтую карточку.

Изображение: кадр из трансляции