  • Манай показал албанского орла после гола Сербии. Судья дал форварду Албании желтую карточку
Манай показал албанского орла после гола Сербии. Судья дал форварду Албании желтую карточку

Рей Манай сделал политический жест в матче с Сербией.

Нападающий сборной Албании открыл счет в гостевом матче с Сербией в квалификации ЧМ (1:0, второй тайм). 

Во время празднования Манай показал руками албанского орла – герб страны и символ ее независимости. 

Судья Иштван Ковач из Румынии дал футболисту желтую карточку. 

Изображение: кадр из трансляции

