Манай показал албанского орла после гола Сербии. Судья дал форварду Албании желтую карточку
Рей Манай сделал политический жест в матче с Сербией.
Нападающий сборной Албании открыл счет в гостевом матче с Сербией в квалификации ЧМ (1:0, второй тайм).
Во время празднования Манай показал руками албанского орла – герб страны и символ ее независимости.
Судья Иштван Ковач из Румынии дал футболисту желтую карточку.
Изображение: кадр из трансляции
Как вам дерби?24007 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
