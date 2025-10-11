  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Норвегии 9 побед подряд с общим счетом 39:4. Сборная не проигрывает год и идет первой в группе отбора ЧМ
10

У Норвегии 9 побед подряд с общим счетом 39:4. Сборная не проигрывает год и идет первой в группе отбора ЧМ

Сборная Норвегии продлила победную серию.

Команда разгромила Израиль в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 5:0. 

Норвежцы не проигрывают во всех турнирах с октября прошлого года. С того момента было одержано 9 побед с общим счетом 39:4. 

Норвегия лидирует в группе I в квалификации чемпионата мира с 18 очками в 6 матчах. Ближайшие конкуренты – Италия и Израиль – отстают на 9 баллов. У итальянцев на две игры меньше. 

14 октября норвежцы сыграют товарищеский матч с Новой Зеландией. 

Как вам дерби?23816 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoсборная Норвегии по футболу
logoсборная Израиля по футболу
logoСтоле Сольбаккен
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Холанд забил 49-й, 50-й и 51-й голы за Норвегию – хет-трик Израилю в отборе ЧМ
52сегодня, 17:36
Холанд забил в 10 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии – хет-трик Израилю. У форварда 19 голов на этом отрезке
61сегодня, 17:32
Пропалестинская демонстрация прошла в Норвегии перед матчем с Израилем. Участвовали сотни людей, были палестинские флаги и плакаты «Это геноцид, а не война»
124сегодня, 17:16
Главные новости
Холанд забил 50+ голов за сборную за 46 матчей – быстрее Роналду, Месси, Мбаппе, Левандовского, Кейна и Неймара
48 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия забила 5 голов Израилю
16456 минут назад
Флаг Израиля сожгли у стадиона перед матчем Норвегии с израильтянами. Полиция применила слезоточивый газ против пропалестинских демонстрантов – их было больше тысячи
2330 минут назад
«Монако» возглавил экс-тренер «Юниона» Поконьоли. Контракт – до 2027 года
330 минут назадФото
Ибрагимович о Гвардиоле и Моуринью: «Они изменили футбол и творили историю. Мне повезло поработать с обоими. А Капелло превратил меня из обычного игрока в зверя»
1139 минут назад
УЕФА может изменить формат квалификации ЧМ и Евро из-за снижения доходов. Рассмотрят использование Лиги наций как отборочного турнира или общую таблицу, как в еврокубках (The Times)
50сегодня, 17:48
Холанд забил 49-й, 50-й и 51-й голы за Норвегию – хет-трик Израилю в отборе ЧМ
52сегодня, 17:36
Холанд забил в 10 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии – хет-трик Израилю. У форварда 19 голов на этом отрезке
61сегодня, 17:32
Роберто Манчини: «Я раньше других заметил Зидана и хотел пригласить в «Сампдорию», первым увидел Роналду. Я смотрел огромное количество матчей – глаз у меня был наметан»
29сегодня, 17:22
Пропалестинская демонстрация прошла в Норвегии перед матчем с Израилем. Участвовали сотни людей, были палестинские флаги и плакаты «Это геноцид, а не война»
124сегодня, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
Эстония – Италия. Барелла и Кин играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Португалия – Ирландия. Роналду играет. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Испания – Грузия. Педри и Хвича в старте. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
«Ноттингем» может уволить назначенного в сентябре Постекоглу, если проиграет «Челси». Дайч будет главным кандидатом на пост тренера
10 минут назад
Первая лига. «Родина» победила СКА, «Торпедо» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Факел» одолел «Шинник», матч «Урала» перенесен
1755 минут назад
Канчельскис назвал Акинфеева самым авторитетным игроком РПЛ: «Он уже столько лет играет на выдающемся уровне, столько трофеев выиграл. Дзюба – второй»
1059 минут назад
«Какая Кисляку сейчас заграница? Скончается он там, как Чалов. Он пока не того уровня футболист». Пономарев о хавбеке ЦСКА
20сегодня, 17:29
У Энцо воспаление колена – игрок покинет сборную Аргентины и вернется в «Челси»
1сегодня, 17:01
«Нынешняя сборная Сербии – самая слабая в истории. Сербы всегда будут нашими соперниками, их антиалбанская позиция осталась прежней». Экс-игрок сборной Албании Сокол Кушта о матче
6сегодня, 16:50
Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл ПСК из Третьего дивизиона
2сегодня, 15:54