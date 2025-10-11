У Норвегии 9 побед подряд с общим счетом 39:4. Сборная не проигрывает год и идет первой в группе отбора ЧМ
Сборная Норвегии продлила победную серию.
Команда разгромила Израиль в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 5:0.
Норвежцы не проигрывают во всех турнирах с октября прошлого года. С того момента было одержано 9 побед с общим счетом 39:4.
Норвегия лидирует в группе I в квалификации чемпионата мира с 18 очками в 6 матчах. Ближайшие конкуренты – Италия и Израиль – отстают на 9 баллов. У итальянцев на две игры меньше.
14 октября норвежцы сыграют товарищеский матч с Новой Зеландией.
Как вам дерби?23816 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости