Капризов набрал 2+1 в матче с «Коламбусом» при 11 бросках (личный рекорд в НХЛ) и полезности «минус 3». У форварда «Миннесоты» 6 очков в 2 играх в этом сезоне

Кирилл Капризов набрал 2+1 в матче с «Коламбусом» при полезности «минус 3».

«Миннесота » уступила «Блю Джекетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (4:7).

В 2 матчах в текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков.

Сегодня Кирилл (24:13, 8:47 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 3». Он забросил обе шайбы и отметился передачей при численном преимуществе у своей команды.

В активе нападающего 11 бросков в створ (личный рекорд в лиге), еще 2 раза он промахнулся. Также Капризов применил 1 силовой прием и допустил 3 потери.