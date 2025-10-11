Роналду не забил Ирландии с пенальти. Келлехер ногой отразил удар португальца

Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче сборных Португалии и Ирландии.

Команды проводят игру в рамках 7-го тура квалификации ЧМ-2026 (0:0, второй тайм). На 73-й минуте главный арбитр встречи Иван Кружльяк назначил пенальти в пользу португальцев за игру Дары О ’Ши рукой в штрафной площади. Роналду пробил по центру с 11-метровой отметки. Вратарь ирландцев Куивин Келлехер отбил мяч ногой. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.