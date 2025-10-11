«Шанхай» идет вторым на Западе – у команды Галлана 8 побед в 13 матчах. СКА занимает 9-е место в конференции

«Шанхай» выиграл 6 из 8 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Жерара Галлана победила минское «Динамо» (2:1) в домашней игре. Форвард гостей Сэм Анас открыл счет на 34-й минуте, на 52-й Спенсер Фу сравнял, а за 3 минуты до конца Райан Спунер забросил победную шайбу.

Таким образом, «Шанхай» набрал 18 очков в 13 матчах и поднялся на 2-е место в Западной конференции. У команды, выступающей в Санкт-Петербурге, 8 побед в 13 матчах лиги. Отметим, что петербургский СКА идет девятым на Западе.

У «Динамо » Минск 3-е поражение в 5 последних матчах. Команда Дмитрия Квартальнова идет 6-й на Западе с 16 баллами в 13 встречах.