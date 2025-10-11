  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай» идет вторым на Западе – у команды Галлана 8 побед в 13 матчах. СКА занимает 9-е место в конференции
16

«Шанхай» идет вторым на Западе – у команды Галлана 8 побед в 13 матчах. СКА занимает 9-е место в конференции

«Шанхай» выиграл 6 из 8 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Жерара Галлана победила минское «Динамо» (2:1) в домашней игре. Форвард гостей Сэм Анас открыл счет на 34-й минуте, на 52-й Спенсер Фу сравнял, а за 3 минуты до конца Райан Спунер забросил победную шайбу. 

Таким образом, «Шанхай» набрал 18 очков в 13 матчах и поднялся на 2-е место в Западной конференции. У команды, выступающей в Санкт-Петербурге, 8 побед в 13 матчах лиги. Отметим, что петербургский СКА идет девятым на Западе.

У «Динамо» Минск 3-е поражение в 5 последних матчах. Команда Дмитрия Квартальнова идет 6-й на Западе с 16 баллами в 13 встречах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoРайан Спунер
logoКХЛ
logoДмитрий Квартальнов
logoСпенсер Фу
logoШанхай Дрэгонс
logoСэм Анас
logoДинамо Минск
logoЖерар Галлан
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Квартальнов о 2:3 с «Шанхаем»: «Надо бросать по воротам, красота не нужна. Начинаешь выдумывать, чувствовать себя мастером, когда игра не идет – это надо пресекать»
9 октября, 20:58
Галлан о 3:2 с минским «Динамо»: «У «Шанхая» большинство здорово сыграло. Знали, что шайба в перерыве будет засчитана, шока не было. От Рендулича жду 50 голов»
9 октября, 20:11
«Шанхай» выиграл 4 из 5 последних матчей, команда Галлана – 3-я на Западе. У «Динамо» Минск 2 поражения в 7 играх
49 октября, 19:07
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Тампа» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» против «Далласа»
56сегодня, 15:10
У Дадонова перелом кисти. Шайба попала в руку 36-летнему форварду в первом матче за «Нью-Джерси»
123 минуты назад
Гру на вопрос о возвращении Кравцова в «Трактор»: «Если Кросби захочет провести сезон в России, буду рад ему. Я уделяю внимание игрокам, которых тренирую»
236 минут назад
КХЛ. «Шанхай» победил «Динамо» Минск, «Трактор» обыграл «Локомотив»
15153 минуты назад
Хартли про 1:3: «Первый период стал решающим – несколько плохих смен и решений привели к голам «Трактора». «Локомотив» создал много моментов – просто не смог забить»
10сегодня, 14:40
Густавссон о зарплате 6,8 млн долларов в год: «Вернусь в свой маленький город в Швеции после карьеры – больше денег мне не нужно»
10сегодня, 14:25
У «Локомотива» 3 поражения в 5 матчах после 1:3 от «Трактора». Команда Хартли перебросала соперника 34:19, Мыльников отразил 33 броска
32сегодня, 13:27
Плющев о 9-м месте СКА: «Сомневаюсь, что смогут вылезти из этой ситуации. Не бывает, чтобы команда, находясь в крепком финансовом положении, показывала такую игру»
10сегодня, 12:55
«Сибирь» может подписать Шикина. 34-летний вратарь – в сфере интересов клуба
13сегодня, 12:30
Всего восемь вратарей брали Кубок Стэнли несколько раз. Вспомните всех?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кочетков выбыл минимум на неделю, сообщил Бринд’Амор. Вратарь «Каролины» пропустил первый матч сезона из-за травмы нижней части тела
1 минуту назад
Плющев о ЦСКА: «Не думаю, что Никитин добьется успеха в этом сезоне. Команда новая, есть проблемы с организацией игры. Все получится со временем»
114 минут назад
Бабаев о 0+15 у Ткачева в 14 матчах сезона: «Ему комфортно в «Металлурге», он держит свой высокий уровень. Доверие тренера есть, он будет его оправдывать»
1сегодня, 16:10
Бенуа Гру: «Локомотив» – быстрая команда, чемпионы прошлого сезона. Важная победа «Трактора» – отмечу Мыльникова и бригады меньшинства»
2сегодня, 14:55
Экс-форвард «Спартака» Принс подпишет контракт с «Торпедо» (Артур Хайруллин)
4сегодня, 14:10
Клаэссон о том, узнавали ли его в общественном транспорте: «Я еще один лысый парень в России. Когда играл в ЦСКА, ездил по МЦК – очень нравилось, там тихо»
1сегодня, 13:55
Черкас о СКА: «Голдобин даже в таком состоянии способен набирать больше очков, чем некоторые игроки СКА – тех же Грималди и Ларионова-младшего. Николай все равно сильнее»
3сегодня, 13:41
«Флорида» поместила Куликова в список травмированных. Защитник получил повреждение в матче с «Филадельфией»
3сегодня, 13:10
Гатиятулин о Дорофееве: «Работал с ним, знаю сильные стороны и понимаю, за счет чего он прогрессирует. У каждого приходит время, когда хоккеист раскрывается»
5сегодня, 12:45
Ожиганов о результатах «Динамо»: «Здоровая ситуация в раздевалке, люди приходят на работу с улыбкой. Не так, как было во время серии поражений»
2сегодня, 12:20