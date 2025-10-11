16-летняя девушка отозвала обвинения в отношении Асенсио по делу о распространении секс-видео – как и вторая потерпевшая. Защитник «Реала» извинился и возместил моральный ущерб

16-летняя девушка отказалась от претензий к Раулю Асенсио по делу о секс-видео.

Футболист обвинялся в двух преступлениях против неприкосновенности частной жизни двух девушек, участвовавших в добровольном сексуальном контакте. 18-летняя потерпевшая ранее отказалась от обвинений к Асенсио, претензии 16-летней девушки до сегодняшнего дня оставались в силе. Защитнику «Реала » грозит два с половиной года тюрьмы.

Еще троим экс-игрокам «Кастильи », причастным к этим событиям, дополнительно вменяется преступление, связанное с распространением детской порнографии, так как одна из девушек была несовершеннолетней.

По данным COPE, 16-летняя потерпевшая отозвала обвинения против Асенсио в распространении детской порнографии и нарушении права на неприкосновенность частной жизни. Обвинения в отношении других игроков остались в силе.

Девушка аргументировала это решение тем, что «поведение Асенсио полностью отличалось от поведения остальных обвиняемых». Отмечается, что игрок «Мадрида» извинился, признав, что совершил «предосудительный проступок», и возместил причиненный моральный ущерб.

Таким образом, обвинения в отношении Асенсио отозвали обе потерпевшие. На данный момент судебный процесс продолжается. Неизвестно, отзовет ли прокуратура запрос о 2,5 года тюрьмы для Асенсио.