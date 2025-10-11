  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 16-летняя девушка отозвала обвинения в отношении Асенсио по делу о распространении секс-видео – как и вторая потерпевшая. Защитник «Реала» извинился и возместил моральный ущерб
21

16-летняя девушка отозвала обвинения в отношении Асенсио по делу о распространении секс-видео – как и вторая потерпевшая. Защитник «Реала» извинился и возместил моральный ущерб

16-летняя девушка отказалась от претензий к Раулю Асенсио по делу о секс-видео.

Футболист обвинялся в двух преступлениях против неприкосновенности частной жизни двух девушек, участвовавших в добровольном сексуальном контакте. 18-летняя потерпевшая ранее отказалась от обвинений к Асенсио, претензии 16-летней девушки до сегодняшнего дня оставались в силе. Защитнику «Реала» грозит два с половиной года тюрьмы.

Еще троим экс-игрокам «Кастильи», причастным к этим событиям, дополнительно вменяется преступление, связанное с распространением детской порнографии, так как одна из девушек была несовершеннолетней.

По данным COPE, 16-летняя потерпевшая отозвала обвинения против Асенсио в распространении детской порнографии и нарушении права на неприкосновенность частной жизни. Обвинения в отношении других игроков остались в силе.

Девушка аргументировала это решение тем, что «поведение Асенсио полностью отличалось от поведения остальных обвиняемых». Отмечается, что игрок «Мадрида» извинился, признав, что совершил «предосудительный проступок», и возместил причиненный моральный ущерб.

Таким образом, обвинения в отношении Асенсио отозвали обе потерпевшие. На данный момент судебный процесс продолжается. Неизвестно, отзовет ли прокуратура запрос о 2,5 года тюрьмы для Асенсио.

Как вам дерби?23580 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
logoРауль Асенсио
logoРеал Мадрид
происшествия
девушки и спорт
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид Кастилья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Асенсио предстанет перед судом по делу о распространении секс-видео с несовершеннолетней. Прокуратура требует 2,5 года тюрьмы для защитника «Реала»
6518 сентября, 12:25
18-летняя потерпевшая отказалась от обвинений к Асенсио по делу о распространении секс-видео с несовершеннолетней. Претензии 16-летней девушки остаются в силе (COPE)
911 сентября, 11:27
Прокуратура требует 2,5 года тюрьмы для Рауля Асенсио по делу о распространении секс-видео с несовершеннолетней
501 августа, 19:20
Главные новости
МВД Сербии задержало албанца с фургоном атрибутики Армии освобождения Косова. Мужчина вез на матч Сербии и Албании сотни флагов, десятки футболок и кепок
26 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия против Израиля
7848 минут назад
Прощальный матч Глушакова. Легенды «Спартака» уступили легендам «Локомотива», Плющенко с сыном, Нагорный, Легков и Борзаковский тоже сыграли
19854 минуты назад
Ямаль полетал на вертолете со своей девушкой Николь в Хорватии
74сегодня, 14:32Видео
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»
46сегодня, 13:45
Дмитрий Аленичев: «Глушаков мог бы играть, может, не за «Реал» и «Барсу», но за команды уровня «Севильи» и «Атлетико»
42сегодня, 13:25
Ямаль не восстановится к игре с «Жироной» 18 октября
21сегодня, 13:18
Олег Романцев: «Глушаков может считаться великим футболистом и «Спартака», и «Локомотива»
40сегодня, 12:58
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи призвал «Реал» выйти из Суперлиги: «Мы семья, хотим, чтобы все вернулись. У нас лучшие клубные турниры»
59сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Глушаков: «Хочу быть тренером и взять золото. Мама говорит про «Спартак». Дай бог, эти слова дойдут до всевышнего»
30 секунд назад
Денис Глушаков: «Вижу себя тренером или менеджером в будущем. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я еще не созрел»
1252 минуты назад
Валерий Овчинников: «Тренера из России в «Спартаке» не может быть – он въезжает в систему клуба, и кинуть его сложнее»
6сегодня, 14:45
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука
8сегодня, 14:40
Товарищеский матч. «Краснодар» играет с ПСК из Третьего дивизиона
2сегодня, 14:36Live
Эстония – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 07:09
Испания – Грузия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 14:30
Португалия – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 14:25
«Уфа» прилетела в Саратов утром в день матча после ночи в аэропорту и упустила победу над «Соколом» в меньшинстве. Уфимцы вели 2:0 к 80-й минуте
4сегодня, 14:19Видео
Альба о Месси: «Счастлив, что поиграл с лучшим футболистом в истории. Мы хорошо понимаем друг друга»
1сегодня, 14:18