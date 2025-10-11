  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  Дмитрий Васильев: «Самый сложный период в моей жизни – 90-е годы. Оглядываясь назад, с удивлением смотрю на то, как мы это пережили»
Дмитрий Васильев: «Самый сложный период в моей жизни – 90-е годы. Оглядываясь назад, с удивлением смотрю на то, как мы это пережили»

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев назвал 90-е самым сложным периодом в своей жизни.

«Самый сложный период в моей жизни — 90-е годы. Это период хаоса. Как говорили великие: не дай Бог жить в эпоху перемен. Любые резкие перемены сопровождаются такими трудными периодами. Так что 90-е — самые тяжелые время. Вот сейчас, оглядываясь назад, все равно с удивлением смотрю на то, как мы это пережили.

Молодому поколению даже не представить, как это было сложно. Люди сталкивались с огромным количеством выборов: что делать дальше, как быть и по какому пути пойти. В то время был самый сложный период для принятия решений. Не все понимали, что делать, куда идти и как в этой ситуации просто выжить.

В 90-е не было зарплат, инфляция была колоссальной. Утрирую, но сегодня буханка хлеба, условно, стоила 100 рублей, а на следующий день — 150. Деньги сгорали, как бумага. Просто не успеваешь зарабатывать. А еще зарплаты вовремя не выплачивались. Люди выживали, пытаясь обустроить огороды, чтобы обеспечить себя едой. Сами грядки пололи. В 90-е была катастрофическая неуверенность в завтрашнем дне. Люди просто не понимали, что делать.

А самое страшное — рисовалась картинка не самой лучшей перспективы на будущее. Ты не понимаешь, будет ли завтра страна и в каком состоянии она будет. Не понимаешь, будут ли люди живы или не будут. Но в этой ситуации люди все равно сохраняли человеческое лицо. Был очень тяжелый период, но люди были добрее друг к другу, чем сейчас, когда все более озлобленные. Хотя живут более комфортно.

Не так давно у нас практически каждый мог позволить иномарку или поехать заграницу. А в 90-е годы просто думали, как выжить. Думали, как сделать так, чтобы на еду денег хватало. Но все равно даже в то время у меня уныния не было. Каждый период заставлял встать и двигаться вперед, а не ждать, когда тебе что-то принесут или что-то произойдет. Просто надо было что-то делать и стараться развиваться даже в тех условиях», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

