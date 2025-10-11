Флаг Израиля сожгли у стадиона перед матчем Норвегии с израильтянами. Полиция применила слезоточивый газ против пропалестинских демонстрантов – их было больше тысячи

Полиция в Норвегии распылила слезоточивый газ на пропалестинском митинге.

Сборная Норвегии разгромила команду Израиля в 7-м туре квалификации ЧМ-2026 (5:0).

Перед началом встречи в Осло прошел митинг в поддержку Палестины . Демонстранты скандировали «Свободу Палестине», многие из них были одеты в куфии и размахивали транспарантами и палестинскими флагами.

Как передает TV2, перед началом матча у стадиона «Уллевол» были сосредоточены крупные отряды полиции. По оценке правоохранительных органов, в демонстрации приняли участие более тысячи человек.

«Несколько демонстрантов прорвали полицейские ограждения у стадиона «Уллевол». Поэтому мы применили слезоточивый газ для восстановления контроля над толпой», – сообщил руководитель полиции Осло Габриэль Лангфельдт в рапорте. Он также отметил, что никто не пострадал.

Сообщается , что во время первого тайма рядом со стадионом сожгли израильский флаг.