Овечкин набрал 1-е очко в сезоне – передача в матче с «Айлендерс»

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Айлендерс » (4:2).

На 2-й минуте капитан «Вашингтона » ассистировал защитнику Мартину Фегервары, который открыл счет.

Овечкин набрал 1-е (0+1) очко в сезоне, всего он провел 2 игры.

Сегодня за 17:28 (3:24 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот (2 были заблокированы, 1 – мимо), 2 силовых приема, 2 потери шайбы, полезность – «плюс 1».