Овечкин набрал 1-е очко в сезоне – передача в матче с «Айлендерс»
Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Айлендерс» (4:2).
На 2-й минуте капитан «Вашингтона» ассистировал защитнику Мартину Фегервары, который открыл счет.
Овечкин набрал 1-е (0+1) очко в сезоне, всего он провел 2 игры.
Сегодня за 17:28 (3:24 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот (2 были заблокированы, 1 – мимо), 2 силовых приема, 2 потери шайбы, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
