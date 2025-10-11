  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Пловец Гирев о пропуске Олимпиады-2024: «Начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться к Парижу, то в сборной для меня все закончится, скорее всего»
3

Пловец Гирев о пропуске Олимпиады-2024: «Начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться к Парижу, то в сборной для меня все закончится, скорее всего»

Пловец Иван Гирев рассказал, что его предупреждали о последствиях поездки на ОИ.

В октябре 2023 года Гирев получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, но в апреле 2024-го сам попросил аннулировать его. На Олимпийских играх-2024 в Париже выступил только один пловец из России – Евгений Сомов, который проживает в США.

«Сначала это были просто разговоры. Ненавязчивые. Тренер мой был лоялен в этом плане. Люди, которые меня поддерживали, тоже остались на моей стороне.

А когда дело шло к чемпионату России, начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться в том же направлении, к Парижу, то, скорее всего, в сборной для меня все закончится. Это если вкратце, без учета санкций, которые хотели наложить.

Я был одним из первых, кто получил нейтральный статус. Поэтому рассчитывал на то, что поеду в Париж, что отберусь и буду достойно выступать. Я еще сильно зацепился за незакрытые гештальты после Олимпиады.

С 2021 по 2023 год был сильно увлечен тем, чтобы еще точнее понимать себя и как мне нужно тренироваться индивидуально. В 2023 году это дало результат, поэтому отказываться от нейтрального статуса не было причин», – сказал Гирев, который становился серебряным призером Олимпиады-2020 в эстафете 4x200 м вольным стилем.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
плавание
logoОлимпиада-2024
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
Иван Гирев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Климент Колесников: «Я очень хочу выиграть Олимпиаду-2028. Буду стараться прийти к тому, к чему шел всю жизнь»
2 сентября, 09:51
Климент Колесников: «Олимпиада переоценена уже давно. Я съездил и понял, что я не на Олимпе. Не вынес с нее того, что я думал вынести»
2819 августа, 17:43
Колесников объяснил, почему менял отношение к нейтральному статусу: «Разные ситуации. Не было общего решения у страны как таковой»
2619 августа, 17:02
Главные новости
Синхронистка Смирнова: «Люди стали чувствовать дефицит живого общения. Им уже хочется просто насладиться закатом, а не сфотографировать его»
вчера, 06:44
Итальянских пловчих Пилато и Тарантино отстранили от турниров на 90 дней после кражи в аэропорту Сингапура
9 октября, 15:35
Софья Дьякова: «Когда приезжаю в Корею, испытываю наслаждение от отдыха там. Я не так давно начала учить язык»
9 октября, 07:05
Софья Дьякова: «Я своих детей точно не отдам в художественную гимнастику. Рассказы мамы про сборы, соревнования – ужас»
19 октября, 06:59
Олимпийский чемпион Филипович: «Я надеюсь, что сборная России скоро вернется на международную арену»
9 октября, 06:34
Поиски пловца Николая Свечникова в Турции не принесли результатов
8 октября, 16:34
Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира в США и Канаде из-за организационных сложностей
248 октября, 12:29
Зампред Госдумы Жуков: «Лед в вопросе допуска россиян тронулся. Думаю, что близок глобальный допуск наших спортсменов»
567 октября, 18:20
Мать пропавшего пловца Свечникова: «Сейчас нам не говорят, ищут ли Николая. Каждый день мысли только о сыне – и неизвестность»
6 октября, 12:29
Генсекретарь ФВВСР Габдуллин: «Есть огромный шанс, что российские ватерполисты выступят на следующем чемпионате мира»
16 октября, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23