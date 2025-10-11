0

Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш», «Бетсити Парма» сыграет с «Самарой»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Екатеринбургский «Уралмаш» встретится с УНИКСом, «Самара» примет пермскую «Бетсити Парму».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командМБА-МАИ – 3-0, УНИКС – 2-0, Локомотив-Кубань – 2-1, Автодор – 2-1, ЦСКА – 1-1, Зенит – 1-1, Уралмаш – 1-1, Бетсити Парма – 1-2, Пари Нижний Новгород – 1-2, Самара – 0-2, Енисей – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
