Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш», «Бетсити Парма» сыграет с «Самарой»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Екатеринбургский «Уралмаш» встретится с УНИКСом, «Самара» примет пермскую «Бетсити Парму». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : МБА-МАИ – 3-0, УНИКС – 2-0, Локомотив-Кубань – 2-1, Автодор – 2-1, ЦСКА – 1-1, Зенит – 1-1, Уралмаш – 1-1, Бетсити Парма – 1-2, Пари Нижний Новгород – 1-2, Самара – 0-2, Енисей – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.