Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш», «Бетсити Парма» сыграет с «Самарой»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
Екатеринбургский «Уралмаш» встретится с УНИКСом, «Самара» примет пермскую «Бетсити Парму».
Регулярный чемпионат
Положение команд: МБА-МАИ – 3-0, УНИКС – 2-0, Локомотив-Кубань – 2-1, Автодор – 2-1, ЦСКА – 1-1, Зенит – 1-1, Уралмаш – 1-1, Бетсити Парма – 1-2, Пари Нижний Новгород – 1-2, Самара – 0-2, Енисей – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
