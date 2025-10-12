Василевский пропустил 5 шайб от «Нью-Джерси», отразив 24 из 29 бросков. У вратаря «Тампы» 2 поражения в 2 играх на старте сезона при 85,5% сэйвов
Андрей Василевский пропустил 5 шайб от «Нью-Джерси», отразив 24 из 29 бросков.
«Тампа» уступила «Девилс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
В двух матчах на старте сезона у Василевского 2 поражения при 85,5% сэйвов и коэффициенте надежности 4,67.
Василевский пропустил 4 шайбы от «Оттавы» в первом матче в новом сезоне НХЛ. Вратарь «Тампы» отразил 29 из 33 бросков
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости