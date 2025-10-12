Марченко забросил 3 шайбы в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой. Это его 4-й хет-трик за карьеру в НХЛ – чистое 3-е место в истории «Коламбуса»

Кирилл Марченко забросил 3 шайбы в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой.

«Коламбус» обыграл «Уайлд» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

25-летний форвард «Блю Джекетс» сделал хет-трик, дважды отличившись во втором периоде (в равных составах) и один раз в третьем (в большинстве). Россиянин был признан первой звездой встречи.

Хет-трик стал для Марченко 4-м за карьеру в лиге. Он вышел на чистое 3-е место в истории «Коламбуса » по числу игр с 3+ шайбами. Больше их только у Кэма Эткинсона (6) и Рика Нэша (5).

Сегодня Кирилл (18:10, 2:41 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 3 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.