  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • 30-летний Риндеркнеш впервые вышел в финал «Мастерса» и сыграет с двоюродным братом Вашеро
29

30-летний Риндеркнеш впервые вышел в финал «Мастерса» и сыграет с двоюродным братом Вашеро

Артур Риндеркнеш обыграл Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Риндеркнеш впервые победил россиянина, их баланс стал 1:1.

30-летний француз впервые сыграет в финале «Мастерса», до турнира в Шанхае он никогда не проходил дальше третьего круга на турнирах этой категории. Ранее 54-я ракетка мира только один раз выходил в финал на уровне основного тура – на ATP 250 в Аделаиде в 2022-м. Тогда он не смог взять титул.

На следующей неделе Риндеркнеш дебютирует в топ-30 и станет как минимум 28-й ракеткой мира. Ранее его наивысшим рейтингом была 42-я строчка.

В финале француз встретится с 204-й ракеткой мира Валентином Вашеро, который впервые вышел в финал турнира ATP. Риндеркнеш и Вашеро двоюродные братья.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoВалентин Вашеро
logoАртур Риндеркнеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Вашеро после выхода в финал «Мастерса» в Шанхае: «Мне еще есть что показать»
4сегодня, 11:18
204-я ракетка мира Вашеро обыграл Джоковича в Шанхае и стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса»
71сегодня, 10:31
Главные новости
Шанхай (ATP). 1/2 финала. Медведев проиграл Риндеркнешу, Джокович – 204-й ракетке мира Вашеро
81844 минуты назад
Соболенко проиграла на тысячнике в Ухане впервые за 21 матч
345 минут назад
Пегула отыграла у Соболенко подачу на матч и вышла в финал в Ухане
1151 минуту назад
Ухань (WTA). 1/2 финала. Соболенко играет с Пегулой, Гауфф победила Паолини
59сегодня, 10:37Live
Джокович отказался говорить о физическом состоянии после поражения в Шанхае
7сегодня, 12:35
Вашеро – Джоковичу после победы в 1/2 финала в Шанхае: «Не завершай карьеру!»
15сегодня, 11:36
Вашеро после выхода в финал «Мастерса» в Шанхае: «Мне еще есть что показать»
4сегодня, 11:18
Гауфф вышла в финал тысячника третий раз в сезоне
сегодня, 10:40
204-я ракетка мира Вашеро обыграл Джоковича в Шанхае и стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса»
71сегодня, 10:31
Стефанос Циципас: «Наследие человека основывается на фундаменте чести, а не удобства»
6сегодня, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото