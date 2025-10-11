30-летний Риндеркнеш впервые вышел в финал «Мастерса» и сыграет с двоюродным братом Вашеро

Артур Риндеркнеш обыграл Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Риндеркнеш впервые победил россиянина, их баланс стал 1:1.

30-летний француз впервые сыграет в финале «Мастерса», до турнира в Шанхае он никогда не проходил дальше третьего круга на турнирах этой категории. Ранее 54-я ракетка мира только один раз выходил в финал на уровне основного тура – на ATP 250 в Аделаиде в 2022-м. Тогда он не смог взять титул.

На следующей неделе Риндеркнеш дебютирует в топ-30 и станет как минимум 28-й ракеткой мира. Ранее его наивысшим рейтингом была 42-я строчка.

В финале француз встретится с 204-й ракеткой мира Валентином Вашеро, который впервые вышел в финал турнира ATP. Риндеркнеш и Вашеро двоюродные братья.