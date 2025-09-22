  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» обыграл «Краснодар», Гуменник отобрался на Олимпиаду, ничья «Арсенала» и «Сити», победа Ферстаппена, УЕФА может отстранить Израиль, «Авангард» разгромил «Ак Барс» и другие новости
1. «Зенит» победил «Краснодар» на выезде в 9-м туре Мир РПЛ – 2:0. Энрике и Глушенков забили с пасов друг друга. Болельщики «быков» были не рады и скандировали «Зенит» – позор российского футбола» в конце матча.

«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» благодаря дублю Угальде (2:1) и довел серию без поражений в РПЛ до пяти матчей. Самарцы добирались на матч на такси – автобус не приехал за командой.

«Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде – 3:1. «Балтика» не смогла обыграть «Ростов» (0:0), но до сих пор не проигрывает в РПЛ.

«Краснодар» по-прежнему лидирует в РПЛ, несмотря на поражение от «Зенита». «Балтика» – 2-я, «Локо» – 3-й, ЦСКА – 5-й при матче в запасе, «Спартак» – 6-й.

2. «Арсенал» вырвал ничью у «Ман Сити» благодаря голу Мартинелли на 93-й – 1:1. У команды Гвардиолы 7 очков после 5 туров АПЛ – это худший старт с 2006 года. По итогам тура «Ливерпуль» оторвался от «Арсенала» и «Тоттенхэма» на 5 очков, от «Челси» – на 7, от «Ман Сити» – на 8. Все результаты дня – здесь.

3. Петр Гуменник одержал победу на олимпийском отборе в Пекине и отобрался на Олимпиаду-2026. Российский фигурист исполнил пять четверных прыжков. Ким Хен Гем стал вторым, Каррильо – 3-й.

4. В FONBET КХЛ «Авангард» разгромил «Ак Барс», СКА обыграл «Ладу», «Спартак» победил «Трактор», ЦСКА уступил «Металлургу».

5. Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане. Ферстаппен выиграл гонку и собрал 6-й «Большой шлем» в карьере, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел, Хэмилтон не вернул позицию Леклеру по приказу «Феррари».

6. «Барселона» разгромила «Хетафе» в пятом туре Ла Лиги – 3:0. «Атлетико» вдесятером сыграл вничью с «Мальоркой» – 1:1. «Реал» опережает «Барселону» на 2 очка, «Атлетико» – на 9.

7. Вопрос отстранения Израиля от турниров выдвинут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Большинство стран поддерживают бан, пишет Israel Hayom.

8. «Интер» обыграл «Сассуоло» (2:1) в 4-м туре Серии А. «Лацио» проиграл «Роме» в дерби – 0:1. «Аталанта» разгромила «Торино» в гостях – 3:0.

9.  Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Ботсвана и США выиграли эстафеты, Олислагерс победила в прыжках в высоту, Столь взял золото в метании диска.

10. В Бундеслиге «Боруссия» Дортмунд обыграла «Вольфсбург» (1:0), «Байер» и «Боруссия» Менхенгладбах сыграли вничью (1:1).

11. Серджи Бускетс завершит карьеру по окончании сезона МЛС – в ноябре или декабре, сообщает COPE.

12. Российским и белорусским атлетам, отобравшимся на Олимпиаду в нейтральном статусе, нужно будет пройти проверку специальной комиссии МОК.

13. Матч «ПСЖ» с «Марселем» перенесли из-за погодных условий. Игра пройдет в понедельник в 21:00 – во время церемонии «Золотого мяча».

14. Выставочные матчи НХЛ. «Нью-Джерси» уступил «Рейнджерс» (3:5), Грицюк набрал 1+1. «Коламбус» обыграл «Сент-Луис» (4:1), у Воронкова 1+2 и звание первой звезды, Федотов отразил 14 из 15 бросков, за «Блюз» забил Александров. «Миннесота» одолела «Виннипег» (3:2 ОТ), Тренин сделал дубль, у Юрова ассист. Все результаты дня – здесь

Цитаты дня.

Микель Артета: «Горжусь доминированием «Арсенала» почти в каждом аспекте. Так сдержать «Сити» – мое почтение ребятам. Разочарован, что не победили»

Семак о судействе: «Зенит» и «Динамо» больше всех страдают за последние три сезона. Между нами и «Краснодаром» 15 очков разницы из-за ошибок, и вы говорите, что нам кто-то помогает»

Дмитрий Губерниев: «Кто заранее вешает Петросян и Гуменнику на шею золото, тот идиот. Золото нужно будет завоевать в трудной, кровопролитной борьбе»

«Наряду с «Интервидением» называли ЧМ-2018, ОИ-2014, я бы добавил «Евровидение»-2009. Огромный успех, Россия организовала такой праздник». Продюсер Дзюник о музыкальном конкурсе

Украинец Марсак об украденных игрушках: «Сильно сомневаюсь, что это было сделано кем-то из нейтральных атлетов»

Соболев после 2:0 с «Краснодаром»: «Вы там кричите дальше. А «Зенит» уезжает с +3 😂»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
