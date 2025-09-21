«Ливерпуль» оторвался от «Арсенала» и «Тоттенхэма» на 5 очков после 5 туров АПЛ, от «Челси» – на 7, от «Ман Сити» – на 8
«Ливерпуль» увеличил отрыв от основных конкурентов в борьбе за титул.
После пяти туров у команды Арне Слота максимальный результат – 15 очков. Действующие чемпионы опережают «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Борнмут» на 5 баллов.
«Кристал Пэлас» набрал 9 очков и идет на 5-й строчке, у «Челси» 8 баллов и 6-е место. «Манчестер Сити» – 9-й, «Манчестер Юнайтед» – 11-й, у них по 7 очков.
Только один клуб проиграл все пять матчей в АПЛ – «Вулверхэмптон».
