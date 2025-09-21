Микель Артета: «Горжусь доминированием «Арсенала» почти в каждом аспекте. Так сдержать «Сити» – мое почтение ребятам. Разочарован, что не победили»
Микель Артета указал на превосходство «Арсенала» над «Манчестер Сити» (1:1).
«Одно очко – это самый минимум того, что мы заслужили. Я горжусь своими футболистами, тем, как мы играли, тем, как мы доминировали почти в каждом аспекте. И очень разочарован тем, что мы не победили.
У «Сити» один момент – после углового, второй – контратака, третий – наша потеря. Вот и все. Так сдержать «Сити» – мое почтение ребятам.
Думаю, мы сыграли лучше, чем в прошлом сезоне, когда победили. Намного лучше.
Мы не можем контролировать [отставание от «Ливерпуля» в таблице], они выигрывают каждый матч. Будет очень тяжело, но если мы будем играть на таком уровне, как против «Сити», то будем в порядке», – заявил главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
