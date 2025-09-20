Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник представит произвольную программу, начало – 21 сентября в 13:05 по Москве
Олимпийский квалификационный турнир
Пекин, Китай
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 8:45 по московскому времени (21 сентября), прямая трансляция – Okko, ютуб-канал ISU.
Вторая разминка
6. Вальтер Виртанен (Финляндия)
8. Бурак Демирбога (Турция)
10. Семен Данильянц (Армения)
Третья разминка
11. Тамир Куперман (Израиль)
12. Диас Жиренбаев (Казахстан)
13. Маурицио Цандрон (Австрия)
14. Евгений Пузанов (Беларусь)
15. Яри Кесслер (Хорватия)
Четвертая разминка
16. Александр Власенко (Венгрия)
17. Эдвард Эпплби (Великобритания)
18. Генрих Гартунг (Германия)
19. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй)
20. Георгий Рештенко (Чехия)
Пятая разминка
21. Кирилл Марсак (Украина)
22. Давид Льютон-Брейн (Монако)
23. Ким Хен Гем (Южная Корея)
24. Франсуа Пито (Франция)
25. Донован Каррильо (Мексика)
26. Петр Гуменник (Россия) – 13:05 мск
После короткой программы
1. Петр Гуменник (Россия) – 93,80
2. Донован Каррильо (Мексика) – 84,97
3. Франсуа Пито (Франция) – 81,24
4. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 74,69
5. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 73,56
6. Кирилл Марсак (Украина) – 72,33
7. Георгий Рештенко (Чехия) – 71,03
8. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 70,31
9. Генрих Гартунг (Германия) – 69,51
10. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 69,35