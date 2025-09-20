20

Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник представит произвольную программу, начало – 21 сентября в 13:05 по Москве

Петр Гуменник представит произвольную программу на олимпийском отборе в Пекине.

Олимпийский квалификационный турнир

Пекин, Китай

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 8:45 по московскому времени (21 сентября), прямая трансляция – Okko, ютуб-канал ISU.

Вторая разминка

6. Вальтер Виртанен (Финляндия)

8. Бурак Демирбога (Турция)

10. Семен Данильянц (Армения)

Третья разминка

11. Тамир Куперман (Израиль)

12. Диас Жиренбаев (Казахстан)

13. Маурицио Цандрон (Австрия)

14. Евгений Пузанов (Беларусь)

15. Яри Кесслер (Хорватия)

Четвертая разминка

16. Александр Власенко (Венгрия)

17. Эдвард Эпплби (Великобритания)

18. Генрих Гартунг (Германия)

19. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй)

20. Георгий Рештенко (Чехия)

Пятая разминка

21. Кирилл Марсак (Украина)

22. Давид Льютон-Брейн (Монако)

23. Ким Хен Гем (Южная Корея)

24. Франсуа Пито (Франция)

25. Донован Каррильо (Мексика)

26. Петр Гуменник (Россия) – 13:05 мск

После короткой программы

1. Петр Гуменник (Россия) – 93,80

2. Донован Каррильо (Мексика) – 84,97

3. Франсуа Пито (Франция) – 81,24

4. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 74,69

5. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 73,56

6. Кирилл Марсак (Украина) – 72,33

7. Георгий Рештенко (Чехия) – 71,03

8. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 70,31

9. Генрих Гартунг (Германия) – 69,51

10. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 69,35

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
мужское катание
logoсборная Турции
олимпийская квалификация
сборная Монако
Георгий Рештенко
logoсборная Великобритании
Донован Каррильо
Давид Льютон-Брейн
logoсборная Финляндии
logoсборная России
logoсборная Украины
logoсборная Чехии
Маурицио Цандрон
Бурак Демирбога
Диас Жиренбаев
сборная Малайзии
сборная Португалии
Кирилл Марсак
logoПетр Гуменник
Вальтер Виртанен
результаты
сборная Филиппин
сборная Мексики
сборная Китайского Тайбэя
Ким Хен Гем
Генрих Гартунг
Ли Юйсян
logoсборная Израиля
logoсборная Германии
сборная Австралии
сборная Ирландии
сборная Австрии
Эдвард Эпплби
сборная Эквадора
Тамир Куперман
сборная Армении
Франсуа Пито
сборная Гонконга
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Франции
logoсборная Казахстана
Семен Данильянц
