Соболев после 2:0 с «Краснодаром»: «Вы там кричите дальше. А «Зенит» уезжает с +3 😂»
Александр Соболев высмеял болельщиков «Краснодара» за кричалку о «Зените».
В 9-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» на выезде со счетом 2:0.
В добавленное ко второму тайму время болельщики «быков» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». За несколько минут до этого Сергей Петров упал в штрафной петербуржцев после подката Нино Моты – главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР также не вмешался в эпизод.
«Вы там кричите дальше.😂 А мы уезжаем с +3. Питер с победой💙», – написал форвард «Зенита» в своем телеграм-канале.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
