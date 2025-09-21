Соболев после 2:0 с «Краснодаром»: «Вы там кричите дальше. А «Зенит» уезжает с +3 😂»

Александр Соболев высмеял болельщиков «Краснодара» за кричалку о «Зените».

В 9-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар » на выезде со счетом 2:0.

В добавленное ко второму тайму время болельщики «быков» скандировали : «Зенит » – позор российского футбола». За несколько минут до этого Сергей Петров упал в штрафной петербуржцев после подката Нино Моты – главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти , ВАР также не вмешался в эпизод.

«Вы там кричите дальше.😂 А мы уезжаем с +3. Питер с победой💙», – написал форвард «Зенита» в своем телеграм-канале.