  • Ферстаппен собрал «Большой шлем» на Гран-при Азербайджана – уже 6-й в карьере
8

Ферстаппен собрал «Большой шлем» на Гран-при Азербайджана – уже 6-й в карьере

Ферстаппену удалось собрать «Большой шлем» на этапе в Баку.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана и при этом собрал «Большой шлем».

«Большим шлемом» в «Формуле-1» называется достижение, в рамках которого пилот, стартующий с поула, выигрывает заезд, лидируя от старта до финиша, а также устанавливает лучший круг в гонке.

Для Ферстаппена это уже шестой «Большой шлем» в карьере – по этому показателю он догнал Льюиса Хэмилтона и делит с пилотом «Феррари» второе место в истории «Ф-1». Первое место занимает Джим Кларк – у него за карьеру было восемь «Больших шлемов».

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: StatsF1
Гран-при Азербайджана
