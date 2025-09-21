У Энрике первые результативные действия за «Зенит» за 15 матчей. Вингер забил и отдал ассист на Глушенкова в матче с «Краснодаром»
У Луиса Энрике первые голевые действия за «Зенит» с апреля.
Бразильский вингер отдал ассист на Максима Глушенкова, открывшего счет на 60-й минуте матча с «Краснодаром». На 88-й он забил сам.
Ранее Энрике не забивал за «Зенит» и не отдавал голевых передач в 15 матчах подряд во всех турнирах. Последнее результативное действие вингер сделал 13 апреля – тогда он забил «Краснодару» в матче Мир РПЛ (4:1).
