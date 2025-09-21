У Энрике первые результативные действия за «Зенит» за 15 матчей. Вингер забил и отдал ассист на Глушенкова в матче с «Краснодаром»

У Луиса Энрике первые голевые действия за «Зенит» с апреля.

Бразильский вингер отдал ассист на Максима Глушенкова , открывшего счет на 60-й минуте матча с «Краснодаром ». На 88-й он забил сам.

Ранее Энрике не забивал за «Зенит » и не отдавал голевых передач в 15 матчах подряд во всех турнирах. Последнее результативное действие вингер сделал 13 апреля – тогда он забил «Краснодару» в матче Мир РПЛ (4:1).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура Мир РПЛ.