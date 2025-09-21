  • Спортс
  Вопрос отстранения Израиля от турниров выдвинут на голосование исполкома УЕФА. Большинство стран поддерживают бан (Israel Hayom)
20

Вопрос отстранения Израиля от турниров выдвинут на голосование исполкома УЕФА. Большинство стран поддерживают бан (Israel Hayom)

Израиль могут отстранить от международных футбольных турниров.

По данных газеты Israel Hayom, во вторник вынесет на голосование исполкома УЕФА вопрос об отстранении Израиля от международных турниров. Инициатором выступает Катар. На прошлой неделе велись активные лоббистские усилия, направленные на обеспечение большинства голосов в пользу исключения.

В настоящее время среди 20 голосующих членов, как сообщается, подавляющее большинство поддерживает отстранение Израиля, и лишь две-три страны решительно против. 

Источник отмечает, что давление со стороны Катара усилилось после атаки Израиля в Дохе, и катарские власти используют все свое влияние, чтобы добиться исключения Израиля из УЕФА.

У Израиля на данный момент один клуб в еврокубках – «Маккаби Тель-Авив» выступает в основном этапе Лиги Европы. «Хапоэль Беер-Шева» участвовал в отборе ЛЕ, но выбыл, а «Маккаби Хайфа» и «Бейтар Иерусалим» играли в квалификации Лиги конференций, но вылетели.

Опубликовано: Sports
Источник: Israel Hayom
logoсборная Израиля по футболу
logoвысшая лига Израиль
Политика
logoУЕФА
logoМаккаби Тель-Авив
logoБейтар
logoМаккаби Хайфа
logoХапоэль Беер-Шева
