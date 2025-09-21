Дмитрий Губерниев: «Кто заранее вешает Петросян и Гуменнику на шею золото, тот идиот. Золото нужно будет завоевать в трудной, кровопролитной борьбе»

Губерниев призвал заранее «не вешать золото на шею» Петросян и Гуменнику.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли квалификационные соревнования на Олимпиаду-2026. Игры пройдут в феврале следующего года.

– Гуменник и Петросян заняли первые места в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Насколько это важный для российского фигурного катания результат?

– Для российского фигурного катания было важно попасть на Олимпиаду. То, что наши фигуристы демонстрировали уверенные прокаты, это очень здорово. Но мы понимаем, что на Олимпийских играх они схлестнутся с другим уровнем соперничества.

То, что Гуменник и Петросян будут претендовать на медали, это факт. А кто им заранее вешает на шею золото, тот идиот, золото нужно будет завоевать в очень трудной, кровопролитной борьбе, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

