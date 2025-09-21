  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной на олимпийском отборе, один из них – со степ-аутом. Также он сорвал каскад
79

Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной на олимпийском отборе, один из них – со степ-аутом. Также он сорвал каскад

Петр Гуменник с ошибками исполнил произвольную на олимпийском отборе в Пекине.

Российский фигурист представил программу «Онегин» в нейтральном статусе. Он сделал четверной флип, четверной лутц (с приземлением на две ноги), четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель (судьи отметили недокрут в четверть).

На четверных лутце и риттбергере спортсмену отметили недокруты. 

Затем Гуменник прыгнул тройной аксель и сорвал каскад тройной лутц – тройной риттбергер, допустив касание льда рукой и оставшись без второго элемента. 

Все вращения фигурист исполнил на четвертый уровень, дорожку шагов – на третий. 

Гуменник получил за произвольную программу 169,02 балла, по итогам двух программ – 262,82. Эти баллы позволили ему занять первое место и отобраться на Олимпийские игры в Милане.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoПетр Гуменник
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петр Гуменник отобрался на Олимпиаду-2026 в Милане
54сегодня, 10:18
⚡ Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник победил и отобрался на Олимпиаду, Ким Хен Гем – 2-й, Каррильо – 3-й
843сегодня, 10:17
Туктамышева о контенте Гуменника: «Пять квадов – это, конечно, сильно. Пока не знаю, насколько правильная эта стратегия»
10сегодня, 09:09
Главные новости
Леонова о Гуменнике: «Прокат был тяжеленький. Непонятна причина – может, акклиматизация, может, еще что-то не так»
2 минуты назад
Александр Галлямов: «Рад победе Гуменника, он показал очень достойный прокат. Есть куда расти, чтобы катать еще лучше»
16 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Кто заранее вешает Петросян и Гуменнику на шею золото, тот идиот. Золото нужно будет завоевать в трудной, кровопролитной борьбе»
1119 минут назад
Дегтярев о Петросян и Гуменнике: «У нас есть два лидера, которые будут защищать честь отечественной школы фигурного катания на Олимпиаде»
526 минут назад
Российским и белорусским атлетам, отобравшимся на Олимпиаду в нейтральном статусе, нужно будет пройти проверку специальной комиссии МОК
5231 минуту назад
Татьяна Тарасова: «Наша страна вместе с Гуменником поедет на Олимпийские игры. Хороший ли у него был прокат? Выдающийся!»
1940 минут назад
Наталья Бестемьянова: «Гуменник будет бороться за самые высокие места, только с этим настроем надо ехать на Олимпиаду»
949 минут назад
Ким Хен Гем, Каррильо, Марсак и Ли Юйсян отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане
6сегодня, 10:36
Аделия Петросян поздравила Петра Гуменника с победой на олимпийском отборочном турнире
32сегодня, 10:33Фото
Гуменник на олимпийском отборе получил меньше баллов, чем 4 года назад на Мемориале Тена
61сегодня, 10:29
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
20вчера, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
5вчера, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
3вчера, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
вчера, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
14вчера, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
2вчера, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
10вчера, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
2вчера, 15:44
Алексей Ягудин: «Петросян выполнила основную задачу – отбор на Олимпиаду. Сможет ли бороться за золото? Любой человек всегда может»
1вчера, 15:28
Максим Траньков: «Я не сомневался в Петросян. С тренером она, без тренера – это очень сильная спортсменка, готовая и ментально, и технически»
1вчера, 15:21