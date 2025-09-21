Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной на олимпийском отборе, один из них – со степ-аутом. Также он сорвал каскад

Петр Гуменник с ошибками исполнил произвольную на олимпийском отборе в Пекине.

Российский фигурист представил программу «Онегин» в нейтральном статусе. Он сделал четверной флип, четверной лутц (с приземлением на две ноги), четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель (судьи отметили недокрут в четверть).

На четверных лутце и риттбергере спортсмену отметили недокруты.

Затем Гуменник прыгнул тройной аксель и сорвал каскад тройной лутц – тройной риттбергер, допустив касание льда рукой и оставшись без второго элемента.

Все вращения фигурист исполнил на четвертый уровень, дорожку шагов – на третий.

Гуменник получил за произвольную программу 169,02 балла, по итогам двух программ – 262,82. Эти баллы позволили ему занять первое место и отобраться на Олимпийские игры в Милане.