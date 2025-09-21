Украинец Марсак об украденных игрушках: «Сильно сомневаюсь, что это было сделано кем-то из нейтральных атлетов»

Украинец Марсак не верит, что игрушки из раздевалки вязли нейтральные атлеты.

Накануне Кирилл Марсак, участвующий в олимпийской квалификации в Пекине, написал в соцсетях , что кто-то украл у него игрушки из раздевалки, в которую доступ имели только спортсмены.

«Просто для понимания – это не про игрушки, а про то, что это произошло в раздевалке, которая должна быть «безопасным местом». Там также были мои коньки, костюмы. К счастью, с ними ничего не случилось. Я сильно сомневаюсь, что это было сделано кем-то из нейтральных атлетов!

Я благодарен за вашу поддержку. Конечно, это было опубликовано не для разжигания конфликта между кем-либо, это всего лишь демонстрация факта, что даже такие ситуации случаются. И что все должны следить за своими вещами более тщательно. Всем любовь!» – написал Марсак.

В олимпийской квалификации участвуют четыре спортсмена под нейтральным флагом: россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник , а также Виктория Сафонова и Евгений Пузанов из Беларуси.