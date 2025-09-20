2

Гран-при Азербайджана-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 14:00

Стартовый порядок Гран-при Азербайджана.

17-я гонка «Формулы-1» сезона-2025 состоится в воскресенье, 21 сентября, начало – в 14:00 по московскому времени.

Гран-при Азербайджана

Баку

21 сентября 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Карлос Сайнс («Уильямс»)

3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Юки Цунода («Ред Булл»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

9. Оскар Пиастри («Макларен»)

10. Шарль Леклер («Феррари»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

13. Габриэл Бортолето («Заубер»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Алекс Албон («Уильямс»)

20. Эстебан Окон («Хаас»)

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

Опубликовал: Михаил Ширяев
