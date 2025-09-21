23

У «Ман Сити» 7 очков после 5 туров АПЛ – это худший старт с 2006 года

У «Манчестер Сити» худший старт в АПЛ при Пепе Гвардиоле.

Сегодня в 5-м туре «горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» на его поле – 1:1. Ранее они одержали две победы и потерпели два поражения.

7 очков после 5 туров – худшее начало чемпионата за все время работы Гвардиолы с командой (с 2016-го). В последний раз до этого «Ман Сити» набирал менее 8 баллов в сезоне-2006/07 – всего 4 после 5 игр.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Артеты 4 победы в 15 матчах против Гвардиолы
941 минуту назад
У «Ман Сити» 2 победы в 5 турах АПЛ – над «МЮ» и «Вулвс»
2947 минут назад
«Ливерпуль» оторвался от «Арсенала» и «Тоттенхэма» на 5 очков после 5 туров АПЛ, от «Челси» – на 7, от «Ман Сити» – на 8
5848 минут назад
Главные новости
У Энрике первые результативные действия за «Зенит» за 15 матчей. Вингер забил и отдал ассист на Глушенкова в матче с «Краснодаром»
44 минуты назад
«Краснодар» – «Зенит». 0:2 – Энрике и Глушенков забили с пасов друг друга! Онлайн-трансляция
4167 минут назадLive
Гвардиола про ничью: «Арсенал» играл лучше, результат справедлив. Снимаю шляпу перед стойкостью игроков «Ман Сити»
211 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Сассуоло», «Фиорентина» уступила «Комо», «Рома» обыграла «Лацио», «Аталанта» разгромила «Торино» в гостях
4716 минут назад
Два российских игрока в одной лиге с Месси, Роналду и Неймаром в «Невидимке». Угадаете?
27 минут назадТелеграм
У «Сити» 33% владения мячом против «Арсенала». Это антирекорд команд Гвардиолы за 601 матч во внутренних чемпионатах
1932 минуты назад
У Артеты 4 победы в 15 матчах против Гвардиолы
941 минуту назад
У «Ман Сити» 2 победы в 5 турах АПЛ – над «МЮ» и «Вулвс»
2947 минут назад
«Ливерпуль» оторвался от «Арсенала» и «Тоттенхэма» на 5 очков после 5 туров АПЛ, от «Челси» – на 7, от «Ман Сити» – на 8
5848 минут назад
«Ман Сити» не обыгрывает «Арсенал» 6 матчей подряд – 3 поражения и 3 ничьих с 2023-го
6853 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кин об «Арсенале»: «Им не хватает креативности. На фоне стандартов, установленных «Ливерпулем» и «Сити», «канониры» все еще неубедительны»
19 минут назад
«Барселона» – «Хетафе». Педри и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1919 минут назад
Артета – первый тренер, не проигравший Гвардиоле в 5 матчах лиги подряд
621 минуту назад
Симеоне о недовольстве Альвареса заменой в матче с «Мальоркой»: «Все злятся. Хулиан – лучший игрок атаки в «Атлетико». Нам был нужен Серлот, но его удалили в спорном эпизоде»
426 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург». 1:0 – Адейеми забил. Онлайн-трансляция
236 минут назадLive
«Интер» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
37 минут назад
У Мартинелли 2+1 в матчах с «Ман Сити» и «Атлетиком». Хавбек «Арсенала» выходил на замену во 2-м тайме в обеих играх
338 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» и «Гладбах» сыграли вничью, «Дортмунд» принимает «Вольфсбург»
2957 минут назадLive
У «Байера» победа и две ничьих в трех матчах при Юлманде, сменившем тен Хага
357 минут назад
«Байер» и «Боруссия» Менхенгладбах сыграли вничью – 1:1. Тилльман открыл счет, Табакович сравнял на 92-й
158 минут назад