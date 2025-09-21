У «Ман Сити» 7 очков после 5 туров АПЛ – это худший старт с 2006 года
У «Манчестер Сити» худший старт в АПЛ при Пепе Гвардиоле.
Сегодня в 5-м туре «горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» на его поле – 1:1. Ранее они одержали две победы и потерпели два поражения.
7 очков после 5 туров – худшее начало чемпионата за все время работы Гвардиолы с командой (с 2016-го). В последний раз до этого «Ман Сити» набирал менее 8 баллов в сезоне-2006/07 – всего 4 после 5 игр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
