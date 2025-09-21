У «Ман Сити» 7 очков после 5 туров АПЛ – это худший старт с 2006 года

У «Манчестер Сити» худший старт в АПЛ при Пепе Гвардиоле.

Сегодня в 5-м туре «горожане» сыграли вничью с «Арсеналом » на его поле – 1:1. Ранее они одержали две победы и потерпели два поражения.

7 очков после 5 туров – худшее начало чемпионата за все время работы Гвардиолы с командой (с 2016-го). В последний раз до этого «Ман Сити » набирал менее 8 баллов в сезоне-2006/07 – всего 4 после 5 игр.