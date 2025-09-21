Матч «ПСЖ» с «Марселем» перенесен из-за погодных условий – вечером в районе «Велодрома» ожидаются сильный ливень и грозы

Игра «Марселя» с «ПСЖ» сегодня не состоится.

Встреча 5-го тура Лиги 1, которая должна была пройти в воскресенье на «Велодроме », перенесена.

Причиной стали плохие погодные условия. Как сообщил префект департамента Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклер, сегодня вечером в районе «Велодрома» синоптики прогнозируют сильный ливень. Кроме того, ожидаются грозы, в регионе введен оранжевый уровень угрозы.

Матч между «Марселем » и «ПСЖ » должен был начаться сегодня в 21:45 по московскому времени. Когда состоится игра, пока не сообщается.