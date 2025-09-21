  • Спортс
  • Семак о судействе: «Зенит» и «Динамо» больше всех страдают за последние три сезона. Между нами и «Краснодаром» 15 очков разницы из-за ошибок, и вы говорите, что нам кто-то помогает»
75

Семак о судействе: «Зенит» и «Динамо» больше всех страдают за последние три сезона. Между нами и «Краснодаром» 15 очков разницы из-за ошибок, и вы говорите, что нам кто-то помогает»

Сергей Семак объяснил недовольство судейством Сергея Карасева.

– Вы сегодня очень часто, практически весь матч, спорили с решениями судьи. Но, как показалось, большая часть свистков была как раз в пользу «Зенита». Согласны с этим? И с чем вы в принципе не согласны?

– Слушайте, давайте поговорим о игре. Вы проанализируйте, посмотрите. Очень много моментов, где судья ошибался и против нас, и против «Краснодара». Ошибок было много. Где больше было – ну сядьте и посчитайте.

Пенальти – я смотрел – не было абсолютно. Что касается других моментов, которые повлияли бы, – ну, я думаю, с точки зрения нервозности и одни, и вторые могут быть недовольны какими-то микроошибками, аутами, фолами, карточками, которые в центре поля, но судейство, слава богу, не отразилось на результате этого матча, не повлияло на результат.

Вы посмотрите в прошлый сезон по статистике, Бобров писал в «Спорт-Экспрессе», смотрели? Сколько результативных ошибок было за «Краснодар» и сколько за «Зенит», как вы думаете? Смотрели? Сколько было?

«Краснодар» – плюс семь, «Зенит» – минус семь. Пятнадцать очков разницы. И вы сейчас говорите о том, что нам кто-то помогает.

А по поводу последних трех сезонов: посмотрите статистику. «Зенит» – команда, которая больше всех страдает, наряду с «Динамо», за последние три сезона. Против этих команд совершается больше всего результативных ошибок. Посмотрите, почитайте, это не мои слова. Это слова людей, которые никак не имеют отношения к «Зениту», даже, может быть, наоборот, – заявил главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
