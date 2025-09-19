Чемпионат Италии. «Лечче» примет «Кальяри», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье

  • Спортс
1

В Серии А пройдут матчи 4-го тура.

«Лечче» и «Кальяри» проведут матч в пятницу.

В субботу «Ювентус» сыграет в гостях с «Вероной», а «Милан» – с «Удинезе».

В воскресенье «Интер» примет «Сассуоло».

В понедельник «Наполи» встретится с «Пизой».

Чемпионат Италии

4-й тур

Серия А. 4 тур
19 сентября 18:45, виа дель Маре
Лечче
Не начался
Кальяри
Серия А. 4 тур
20 сентября 13:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
Не начался
Дженоа
Серия А. 4 тур
20 сентября 18:45, Фриули
Удинезе
Не начался
Милан
Серия А. 4 тур
21 сентября 10:30, Олимпийский стадион
Лацио
Не начался
Рома
Серия А. 4 тур
21 сентября 13:00, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Не начался
Парма
Серия А. 4 тур
21 сентября 13:00, Олимпико ди Торино
Торино
Не начался
Аталанта
Серия А. 4 тур
21 сентября 16:00, Артемио Франки
Фиорентина
Не начался
Комо
Серия А. 4 тур
21 сентября 18:45, Сан-Сиро
Интер
Не начался
Сассуоло
Серия А. 4 тур
22 сентября 18:45, Сан-Паоло
Наполи
Пиза

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
