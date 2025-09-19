Чемпионат Италии. «Лечче» примет «Кальяри», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 4-го тура.

«Лечче» и «Кальяри» проведут матч в пятницу.

В субботу «Ювентус » сыграет в гостях с «Вероной», а «Милан » – с «Удинезе ».

В воскресенье «Интер » примет «Сассуоло».

В понедельник «Наполи» встретится с «Пизой».

Чемпионат Италии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А