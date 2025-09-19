Чемпионат Италии. «Лечче» примет «Кальяри», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 4-го тура.
«Лечче» и «Кальяри» проведут матч в пятницу.
В субботу «Ювентус» сыграет в гостях с «Вероной», а «Милан» – с «Удинезе».
В воскресенье «Интер» примет «Сассуоло».
В понедельник «Наполи» встретится с «Пизой».
4-й тур
19 сентября 18:45, виа дель Маре
20 сентября 13:00, Ренато Далль'Ара
20 сентября 16:00, Марк Антонио Бентегоди
21 сентября 10:30, Олимпийский стадион
21 сентября 13:00, Stadio Giovanni Zini
21 сентября 13:00, Олимпико ди Торино
21 сентября 16:00, Артемио Франки
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
