«Спартак» 5 матчей подряд не уступает в РПЛ. После 2:4 от «Локомотива» – 3 победы и 2 ничьих и по 2 забитых гола за игру
«Спартак» довел серию без поражений до пяти матчей.
Команда тренера Деяна Станковича дома обыграла «Крылья Советов» (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ.
Таким образом, «Спартак» одержал три победы и дважды сыграл вничью после поражения от «Локомотива» со счетом 2:4. В 6 последних матчах красно-белые забили по 2 гола.
28 сентября «Спартак» примет «Пари НН».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
