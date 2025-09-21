  • Спортс
  • «Спартак» 5 матчей подряд не уступает в РПЛ. После 2:4 от «Локомотива» – 3 победы и 2 ничьих и по 2 забитых гола за игру
«Спартак» 5 матчей подряд не уступает в РПЛ. После 2:4 от «Локомотива» – 3 победы и 2 ничьих и по 2 забитых гола за игру

«Спартак» довел серию без поражений до пяти матчей.

Команда тренера Деяна Станковича дома обыграла «Крылья Советов» (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

Таким образом, «Спартак» одержал три победы и дважды сыграл вничью после поражения от «Локомотива» со счетом 2:4. В 6 последних матчах красно-белые забили по 2 гола.

28 сентября «Спартак» примет «Пари НН».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
