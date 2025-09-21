Российским и белорусским атлетам, отобравшимся на Олимпиаду в нейтральном статусе, нужно будет пройти проверку специальной комиссии МОК

МОК подтвердил, что нейтральным атлетам нужно будет пройти проверку перед ОИ.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе победили на квалификационных соревнованиях в Пекине и отобрались на Олимпийские игры. Также отбор прошла белорусская фигуристка Виктория Сафонова .

Вопросом о соответствии россиян и белорусов нейтральному статусу будет заниматься специальная комиссия – Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP). В ее состав войдут экс-синхронистка и член МОК Николь Хевертц, бывший баскетболист сборной Испании и двукратный чемпион НБА Пау Газоль и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

Такой же механизм допуска работал для нейтральных спортсменов перед Играми‑2024 в Париже, куда в итоге поехали 15 российских и 17 белорусских атлетов.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.