  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Российским и белорусским атлетам, отобравшимся на Олимпиаду в нейтральном статусе, нужно будет пройти проверку специальной комиссии МОК
52

Российским и белорусским атлетам, отобравшимся на Олимпиаду в нейтральном статусе, нужно будет пройти проверку специальной комиссии МОК

МОК подтвердил, что нейтральным атлетам нужно будет пройти проверку перед ОИ.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе победили на квалификационных соревнованиях в Пекине и отобрались на Олимпийские игры. Также отбор прошла белорусская фигуристка Виктория Сафонова

Вопросом о соответствии россиян и белорусов нейтральному статусу будет заниматься специальная комиссия – Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP). В ее состав войдут экс-синхронистка и член МОК Николь Хевертц, бывший баскетболист сборной Испании и двукратный чемпион НБА Пау Газоль и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

Такой же механизм допуска работал для нейтральных спортсменов перед Играми‑2024 в Париже, куда в итоге поехали 15 российских и 17 белорусских атлетов. 

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
сборная Беларуси
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
logoВиктория Сафонова
logoсборная России
logoАделия Петросян
Моринари Ватанабе
logoМОК
Николь Хевертц
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Украинец Марсак об украденных игрушках: «Сильно сомневаюсь, что это было сделано кем-то из нейтральных атлетов»
132сегодня, 06:47
Елена Радионова: «Если Петросян оставят программы на Олимпиаду – это будет хорошо. Эти образы ей очень идут»
12сегодня, 06:29
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине
187вчера, 18:42
Главные новости
Леонова о Гуменнике: «Прокат был тяжеленький. Непонятна причина – может, акклиматизация, может, еще что-то не так»
3 минуты назад
Александр Галлямов: «Рад победе Гуменника, он показал очень достойный прокат. Есть куда расти, чтобы катать еще лучше»
27 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Кто заранее вешает Петросян и Гуменнику на шею золото, тот идиот. Золото нужно будет завоевать в трудной, кровопролитной борьбе»
1220 минут назад
Дегтярев о Петросян и Гуменнике: «У нас есть два лидера, которые будут защищать честь отечественной школы фигурного катания на Олимпиаде»
527 минут назад
Татьяна Тарасова: «Наша страна вместе с Гуменником поедет на Олимпийские игры. Хороший ли у него был прокат? Выдающийся!»
1941 минуту назад
Наталья Бестемьянова: «Гуменник будет бороться за самые высокие места, только с этим настроем надо ехать на Олимпиаду»
950 минут назад
Ким Хен Гем, Каррильо, Марсак и Ли Юйсян отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане
6сегодня, 10:36
Аделия Петросян поздравила Петра Гуменника с победой на олимпийском отборочном турнире
32сегодня, 10:33Фото
Гуменник на олимпийском отборе получил меньше баллов, чем 4 года назад на Мемориале Тена
61сегодня, 10:29
Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной на олимпийском отборе, один из них – со степ-аутом. Также он сорвал каскад
79сегодня, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
20вчера, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
5вчера, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
3вчера, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
вчера, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
14вчера, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
2вчера, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
10вчера, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
2вчера, 15:44
Алексей Ягудин: «Петросян выполнила основную задачу – отбор на Олимпиаду. Сможет ли бороться за золото? Любой человек всегда может»
1вчера, 15:28
Максим Траньков: «Я не сомневался в Петросян. С тренером она, без тренера – это очень сильная спортсменка, готовая и ментально, и технически»
1вчера, 15:21