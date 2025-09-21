Петр Гуменник отобрался на Олимпиаду-2026 в Милане.

Россиянин выиграл олимпийскую квалификацию в Пекине, набрав 262,82 балла за две программы.

Для отбора в Милан-2026 достаточно было попасть в топ-5 по итогам.

Лицензия на участие – именная. То есть выступить на Играх-2026 сможет только сам Гуменник , заменить его на другого фигуриста невозможно.

Олимпиада-2026 в Милане пройдет с 6 по 22 февраля.