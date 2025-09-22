Воронков набрал 1+2 в выставочном матче с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой. Федотов отразил 14 из 15 бросков в 1-й игре за «Коламбус», ему забил Александров
Дмитрий Воронков набрал 1+2 в выставочном матче с «Сент-Луисом».
Российский форвард «Коламбуса» забросил шайбу, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой встречи с «Блюз» (4:1).
Третьей звездой был признан российский вратарь «Блю Джекетс» Иван Федотов, впервые сыгравший за новую команду после обмена из «Филадельфии». За 2 периода он отразил 14 из 15 бросков.
Автором единственной шайбы «блюзменов» стал россиянин Никита Александров.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
