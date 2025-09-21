  • Спортс
Игроки «Крыльев» на такси добираются на матч со «Спартаком» – автобус не приехал за командой. Красно-белые извинились: «Из‑за перекрытия улиц в центре возникли логистические трудности»

Футболисты «Крыльев Советов» добираются на матч со «Спартаком» на такси.

«Автобус не приехал, команда добирается до стадиона на такси. Почти все уже приехали», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

В «Спартаке» извинились за отсутствие автобуса для «Крыльев»

«Из‑за перекрытия улиц в центре Москвы возникли логистические трудности. Был риск, что автобус не приедет вовремя. Приносим извинения гостям», – сообщили в московском клубе.

Встреча начнется в воскресенье в 14:30 по московскому времени.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
