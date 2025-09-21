Игроки «Крыльев» на такси добираются на матч со «Спартаком» – автобус не приехал за командой. Красно-белые извинились: «Из‑за перекрытия улиц в центре возникли логистические трудности»
Футболисты «Крыльев Советов» добираются на матч со «Спартаком» на такси.
«Автобус не приехал, команда добирается до стадиона на такси. Почти все уже приехали», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
В «Спартаке» извинились за отсутствие автобуса для «Крыльев»
«Из‑за перекрытия улиц в центре Москвы возникли логистические трудности. Был риск, что автобус не приедет вовремя. Приносим извинения гостям», – сообщили в московском клубе.
Встреча начнется в воскресенье в 14:30 по московскому времени.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости