Матч «ПСЖ» с «Марселем» состоится завтра в 21:00 – во время церемонии Золотого мяча
Встреча 5-го тура Лиги 1, которая должна была состояться в воскресенье на «Велодроме», перенесена из-за плохих погодных условий. Как сообщил префект департамента Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклер, сегодня вечером в районе «Велодрома» синоптики прогнозируют сильный ливень. Кроме того, ожидаются грозы, в регионе введен оранжевый уровень угрозы.
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что матч пройдет в понедельник, 22 сентября, и начнется в 21:00 по московскому времени.
Согласно статье 548 регламента проведения соревнований, в случае переноса или полной остановки матча из-за погодных условий игра должна быть проведена на следующий день в определенное лигой время.
Одновременно с матчем в понедельник в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча» – она начнется в 22:00 по московскому времени. Как сообщает RMC Sport, делегация «ПСЖ» не сможет посетить мероприятие. Напомним, в 2025 году на награду номинированы 8 игроков парижского клуба – Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья и Фабиан Руис.