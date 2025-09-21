21

Матч «ПСЖ» с «Марселем» состоится завтра в 21:00 – во время церемонии Золотого мяча

Матч «Марселя» и «ПСЖ» пройдет во время церемонии вручения «Золотого мяча».

Встреча 5-го тура Лиги 1, которая должна была состояться в воскресенье на «Велодроме», перенесена из-за плохих погодных условий. Как сообщил префект департамента Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклер, сегодня вечером в районе «Велодрома» синоптики прогнозируют сильный ливень. Кроме того, ожидаются грозы, в регионе введен оранжевый уровень угрозы.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что матч пройдет в понедельник, 22 сентября, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Согласно статье 548 регламента проведения соревнований, в случае переноса или полной остановки матча из-за погодных условий игра должна быть проведена на следующий день в определенное лигой время.

Одновременно с матчем в понедельник в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча» – она начнется в 22:00 по московскому времени. Как сообщает RMC Sport, делегация «ПСЖ» не сможет посетить мероприятие. Напомним, в 2025 году на награду номинированы 8 игроков парижского клуба – Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья и Фабиан Руис.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМарсель
календарь
logoФабиан Руис
logoВитинья
logoАшраф Хакими
logoЖоау Невеш
logoУсман Дембеле
logoНуну Мендеш
logoДезире Дуэ
logoХвича Кварацхелия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Краснодар» – «Зенит». Кордоба, Соболев, Сперцян, Глушенков в старте. Онлайн-трансляция
3250 секунд назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Хетафе», «Атлетико» сыграл вничью с «Мальоркой»
971 минуту назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» против «Зенита», «Спартак» одолел «Крылья», «Динамо» победило в гостях «Оренбург», «Балтика» и «Ростов» не забили
12111 минуту назадLive
Александр Мостовой: «Победа над «Крыльями» еще раз говорит тем, кто хейтит Станковича, что все впереди. Псевдоэксперты говорили в перерыве, что «Спартак» никакой, вышел Угальде – замолчали»
1826 минут назад
«Балтика» не проигрывает в РПЛ. У команды Талалаева 4 победы и 5 ничьих в 9 турах
1830 минут назад
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 10% справляются
31 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Сассуоло», «Фиорентина» против «Комо», «Рома» обыграла «Лацио», «Аталанта» разгромила «Торино» в гостях
4231 минуту назадLive
Холанд забил 13 голов в 8 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Эрлинг отличился в 6 играх подряд
1936 минут назад
«Золотой мяч» от CIES: Ямаль – лучший, Мбаппе – 2-й, Педри – 3-й, ван Дейк – 4-й, Дембеле – 7-й, Винисиус – 10-й, Месси – 23-й
5448 минут назад
«Арсенал» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил на 9-й! Онлайн-трансляция
5752 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Балтика» не проигрывает 9 матчей на старте сезона в РПЛ – это рекорд среди новичков лиги
1 минуту назад
Хавбек «Крыльев» Баняц: «Шокирован ценами на такси в Москве! И трафик здесь просто сумасшедший»
14 минуты назад
Корнеев о Глушенкове: «Он должен больше разговаривать на поле, чем вне его. Максим может и посильнее Клаудиньо играть»
18 минут назад
«ПСЖ» предлагал провести матч с «Марселем» днем в понедельник или перенести на другую дату из-за церемонии «Золотого мяча». Соперник «категорически отказался» (RMC Sport)
112 минут назад
Мурад Мусаев: «Зенит» – флагман нашего футбола, матчи с ними всегда очень сложные. «Краснодар» должен сработать максимально хорошо в каждой фазе»
416 минут назад
У «Атлетико» 1 победа в 6 матчах сезона. Дальше – «Райо» в Ла Лиге
716 минут назад
«Атлетико» вдесятером сыграл вничью с «Мальоркой» – 1:1. Серлота удалили на 73-й, Галлахер и Мурики забили
418 минут назад
Угальде об эмоциональности Станковича: «Он живет футболом, это его жизнь. Он делает так, кто-то – иначе»
430 минут назад
«Балтика» и «Ростов» сыграли вничью – 0:0. Ростовчане не проигрывают 4 матча подряд
1332 минуты назад
«Спартак» на качелях – Станкович слишком эмоционален, может. Но актерское мастерство, возможно, нравится руководству – он в игре, переживает». Пименов о красно-белых
336 минут назад