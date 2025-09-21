Матч «ПСЖ» с «Марселем» состоится завтра в 21:00 – во время церемонии Золотого мяча

Матч «Марселя» и «ПСЖ» пройдет во время церемонии вручения «Золотого мяча».

Встреча 5-го тура Лиги 1, которая должна была состояться в воскресенье на «Велодроме», перенесена из-за плохих погодных условий. Как сообщил префект департамента Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклер, сегодня вечером в районе «Велодрома» синоптики прогнозируют сильный ливень. Кроме того, ожидаются грозы, в регионе введен оранжевый уровень угрозы.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что матч пройдет в понедельник, 22 сентября, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Согласно статье 548 регламента проведения соревнований, в случае переноса или полной остановки матча из-за погодных условий игра должна быть проведена на следующий день в определенное лигой время.

Одновременно с матчем в понедельник в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча» – она начнется в 22:00 по московскому времени. Как сообщает RMC Sport, делегация «ПСЖ » не сможет посетить мероприятие. Напомним, в 2025 году на награду номинированы 8 игроков парижского клуба – Усман Дембеле , Дезире Дуэ , Ашраф Хакими , Хвича Кварацхелия , Нуну Мендеш , Жоау Невеш, Витинья и Фабиан Руис.