Фанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» в конце 2-го тайма

Фанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
В 9-м туре Мир РПЛ команда Сергея Семака обыграла действующих чемпионов в гостях со счетом 2:0.
На 6-й добавленной ко второму тайму минуте болельщики «Краснодара» начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола». Кричалка была слышна в трансляции матча.
За несколько минут до этого Сергей Петров упал в штрафной петербуржцев после подката Нино Моты. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР также не вмешался в эпизод.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
