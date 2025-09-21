Фанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» в конце 2-го тайма

Фанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

В 9-м туре Мир РПЛ команда Сергея Семака обыграла действующих чемпионов в гостях со счетом 2:0.

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте болельщики «Краснодара » начали скандировать: «Зенит » – позор российского футбола». Кричалка была слышна в трансляции матча.

За несколько минут до этого Сергей Петров упал в штрафной петербуржцев после подката Нино Моты. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти , ВАР также не вмешался в эпизод.