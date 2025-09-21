«Краснодар» лидирует в РПЛ после поражения от «Зенита», поднявшегося на 4-е место. «Балтика» – 2-я, «Локо» – 3-й, ЦСКА – 5-й при матче в запасе, «Спартак» – 6-й
«Краснодар» продолжает лидировать в Мир РПЛ после 9 матчей.
Несмотря на поражение от «Зенита» (0:2), команда Мурада Мусаева сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице. На ее счету 19 очков.
На втором месте на данный момент идет «Балтика» (17 баллов), за ней – «Локомотив» (17) и «Зенит» (16).
На 5-м месте сейчас располагается ЦСКА (15 очков после 8 игр), который завтра сыграет с «Сочи».
«Спартак», набравший 15 очков в 9 матчах, идет шестым.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
