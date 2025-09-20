Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Женщины разыграют медали в прыжках в высоту и на 800 м, мужчины – в метании диска, десятиборье и на 5000 м, пройдут 4 эстафеты
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025
Токио, Япония
Прыжки в высоту, женщины
13:30
Фавориты: Ярослава Магучих, Юлия Левченко (обе – Украина), Никола Олислагерс, Элинор Паттерсон (обе – Австралия), Морган Лейк (Великобритания), Кристина Хонзель (Германия).
800 м, женщины
13:35
Фавориты: Кили Ходжкинсон, Джорджия Хантер-Белл (обе – Великобритания), Одри Верро (Швейцария), Мэри Мораа, Лилиан Одира (обе – Кения), Джессика Халл (Австралия).
5000 м, мужчины
13:50
Фавориты: Хагос Гебрхивет, Биниам Мехари (оба – Эфиопия), Грант Фишер (США), Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Джордж Миллс (Великобритания), Джимми Грессье (Франция).
Метание диска, мужчины
14:00
Фавориты: Миколас Алекна (Литва), Мэттью Дэнни (Австралия), Кристьян Чех (Словения), Даниэль Столь (Швеция), Мика Сосна, Хенрик Янссен (оба – Германия).
Эстафета 4x400 м, мужчины
14:25
Эстафета 4x400 м, женщины
14:40
Десятиборье, мужчины
14:55
Фавориты: Кайл Гарланд (США), Сандер Скотхейм (Норвегия), Эйден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико), Лео Нойгебауэр (Германия), Йоханнес Эрм (Эстония).
Эстафета 4x100 м, женщины
15:10
Эстафета 4x100 м, мужчины
15:20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».