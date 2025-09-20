  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Женщины разыграют медали в прыжках в высоту и на 800 м, мужчины – в метании диска, десятиборье и на 5000 м, пройдут 4 эстафеты
0

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Женщины разыграют медали в прыжках в высоту и на 800 м, мужчины – в метании диска, десятиборье и на 5000 м, пройдут 4 эстафеты

21 сентября на ЧМ по легкой атлетике в Токио разыграют 9 комплектов медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025

Токио, Япония

Прыжки в высоту, женщины

13:30

Фавориты: Ярослава Магучих, Юлия Левченко (обе – Украина), Никола Олислагерс, Элинор Паттерсон (обе – Австралия), Морган Лейк (Великобритания), Кристина Хонзель (Германия).

800 м, женщины

13:35

Фавориты: Кили Ходжкинсон, Джорджия Хантер-Белл (обе – Великобритания), Одри Верро (Швейцария), Мэри Мораа, Лилиан Одира (обе – Кения), Джессика Халл (Австралия).

5000 м, мужчины

13:50

Фавориты: Хагос Гебрхивет, Биниам Мехари (оба – Эфиопия), Грант Фишер (США), Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Джордж Миллс (Великобритания), Джимми Грессье (Франция).

Метание диска, мужчины

14:00

Фавориты: Миколас Алекна (Литва), Мэттью Дэнни (Австралия), Кристьян Чех (Словения), Даниэль Столь (Швеция), Мика Сосна, Хенрик Янссен (оба – Германия).

Эстафета 4x400 м, мужчины

14:25

Эстафета 4x400 м, женщины

14:40

Десятиборье, мужчины

14:55

Фавориты: Кайл Гарланд (США), Сандер Скотхейм (Норвегия), Эйден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико), Лео Нойгебауэр (Германия), Йоханнес Эрм (Эстония).

Эстафета 4x100 м, женщины

15:10

Эстафета 4x100 м, мужчины

15:20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
метания
прыжки в высоту
Бег
десятиборье
результаты
logoчемпионат мира по легкой атлетике
Джордж Миллс
Джимми Грессье
logoсборная Швеции
logoсборная Кении жен
сборная Швейцарии жен
logoЯкоб Ингебригтсен
Морган Лейк
logoсборная Украины жен
logoЭлинор Паттерсон
logoМэри Мораа
Сандер Скотхейм
logoМиколас Алекна
logoНикола Олислагерс (Макдермотт)
logoсборная Эфиопии
logoМэттью Дэнни
logoсборная Австралии
logoсборная Германии жен
logoсборная Словении
logoсборная Франции
Кристиан Чех
logoКили Ходжкинсон
logoсборная Великобритании жен
logoХагос Гебрхивет
logoДжессика Халл
logoсборная Великобритании
logoсборная США
logoДжорджия Белл
logoсборная Австралии жен
logoсборная Норвегии
logoЛео Нойгебауэр
Кристина Хонзель
logoсборная Германии
logoЮлия Левченко
logoГрант Фишер
logoДаниэль Столь
logoЯрослава Магучих
logoсборная Литвы
Биниам Мехари
Одри Верро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен
27сегодня, 20:04
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. США лидируют в медальном зачете, Кения – 2-я, Канада – 3-я
3сегодня, 14:55
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Схилдер победила в толкании ядра, Ангуло – в метании копья, Чебет – на 5000 м у женщин, Ваньоньи – на 800 м у мужчин
101сегодня, 13:27
«Соперница из Кении бежала не совсем комфортно для меня. Петляла, постоянно крутилась под ногами». Аплачкина о забеге на 10 км на Московском марафоне
сегодня, 10:36
Никитин о победе на 10 км на Московском марафоне: «Эмоции после финиша зашкаливают. Доказал, что можно бежать быстро и по такой сложной трассе»
сегодня, 10:31
МОК создал рабочую группу по защите принципов олимпизма
31вчера, 16:21
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Бенджамин и Бол победили на 400 м с/б, Лайлс и Джефферсон-Вуден – на 200 м, Пичардо – в тройном прыжке
156вчера, 13:25
Елена Куличенко: «Я в активном поиске тренера, собираюсь продолжать карьеру до Олимпиады-2028. А сердце уже занято – есть бойфренд из Италии»
вчера, 12:36
Елена Куличенко: «Не хочу жить в Америке – там опасно. Идешь и высматриваешь постоянно, кто на тебя потенциально может напасть»
56вчера, 12:24
«Дюплантис – рок-звезда. Он начинает дорого нам обходиться». Глава World Athletics Коу о призовых для шведского рекордсмена
918 сентября, 20:18
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
418 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47