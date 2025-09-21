Грицюк забил и сделал ассист в первом матче за «Нью-Джерси» – выставочном против «Рейнджерс»
Арсений Грицюк оформил первые результативные действия за «Нью-Джерси».
Российский нападающий забил и ассистировал Полу Коттеру в выставочном матче с «Рейнджерс» (3:5).
Грицюк провел первый матч за «Филадельфию». Он был выбран «Дэвилс» на драфте НХЛ-2019 в 5-м раунде под общим 129-м номером.
В апреле хоккеист покинул СКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
