Грицюк забил и сделал ассист в первом матче за «Нью-Джерси» – выставочном против «Рейнджерс»

Арсений Грицюк оформил первые результативные действия за «Нью-Джерси».

Российский нападающий забил и ассистировал Полу Коттеру в выставочном матче с «Рейнджерс» (3:5).

Грицюк провел первый матч за «Филадельфию». Он был выбран «Дэвилс» на драфте НХЛ-2019 в 5-м раунде под общим 129-м номером.

В апреле хоккеист покинул СКА.