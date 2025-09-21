  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Наряду с «Интервидением» называли ЧМ-2018, ОИ-2014, я бы добавил «Евровидение»-2009. Огромный успех, Россия организовала такой праздник». Продюсер Дзюник о музыкальном конкурсе
30

«Наряду с «Интервидением» называли ЧМ-2018, ОИ-2014, я бы добавил «Евровидение»-2009. Огромный успех, Россия организовала такой праздник». Продюсер Дзюник о музыкальном конкурсе

Продюсер сравнил «Интервидение» с ЧМ-2018.

Музыкальный конкурс с участием представителей 23 стран прошел вчера в Москве. Победителем стал вьетнамский исполнитель Дык Фук.

«Это был огромный успех. Россия организовала такой праздник. Вчера наряду с этим событием называли Олимпийские игры 2014 года, чемпионат мира по футболу 2018 года. Я бы еще добавил “Евровидение” 2009 года, которое проводили в России.

Вчерашний конкурс «Интервидение» произвел фурор», – отметил Леонид Дзюник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Аргументы и факты»
музыка
logoСочи-2014
Евровидение
logoЧМ-2018 FIFA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Прохор Шаляпин посетил матч ЦСКА: «Ходили благословить клуб. Книги для атлетов? Для развития мозга хорошая идея, но я ни одной от сих до сих не прочитал»
33вчера, 18:20
Концерт Гуфа на «G-Drive Арене» отменили из-за хоккейного матча, сообщили представители рэпера. «Авангард» в этот день играет в гостях
2117 сентября, 08:42
«Динамо» не планирует звать Кадышеву для выступления перед матчем: «У нас другие исполнители, они в другом бюджете. Значительно дешевле или бесплатно»
10616 сентября, 05:25
Главные новости
Мостовой о «Спартаке»: «По игре никому в этом чемпионате не проиграли. Даже «Зенит» должны были обыгрывать – тот, который 6 титулов подряд брал. Будут в тройке в следующем туре»
37 минут назад
Микель Артета: «Полное доминирование «Арсенала». «Ман Сити» забил, ничего до этого не сделав, и мы немного растерялись, но снова взяли игру под контроль и продолжили доминировать»
1813 минут назад
«Барселона» – «Хетафе». 2:0 – Ферран сделал дубль. Онлайн-трансляция
23623 минуты назадLive
Гвардиола – журналисту после 1:1 с «Арсеналом»: «Ладно, я жалуюсь на расписание! Вы довольны?»
1126 минут назад
Семак про 2:0 с «Краснодаром»: «Победа «Зенита» важна для всего чемпионата. В прошлом году соперник был поудачливее, в этом удача улыбнулась нам. Мы сыграли неплохо»
6940 минут назад
Соболев после 2:0 с «Краснодаром»: «Вы там кричите дальше. А «Зенит» уезжает с +3 😂»
7043 минуты назад
У Семака 8 побед, ничья и поражение против Мусаева
647 минут назад
Мусаев про 0:2 с «Зенитом»: «Хорошая игра по содержанию, лучше, чем победная год назад. «Краснодар» не реализовал моменты и пропустил в первой опасной атаке – детали решают»
1948 минут назад
Флик оставил Рэшфорда в запасе на матч с «Хетафе» из-за опоздания на утреннее собрание (Mundo Deportivo)
3251 минуту назад
Касорла и Эдегор – кто в «Арсенале» застал обоих? Проверьте в «Комбо»!
57 минут назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев после 0:0 с «Ростовом»: «Побороться за медали больше не получится, может. За большие цели не играют, как мы во 2-м тайме. Несколько человек не играло на 100%, этим я недоволен»
3 минуты назад
Экс-арбитр Федотов о падении Петрова в штрафной «Зенита»: «Это не пенальти, Нино катился изначально. С позиции Карасева было хорошо видно, что нарушения там нет»
26 минут назад
Ферран сделал дубль в 1-м тайме против «Хетафе». У форварда «Барсы» 4+1 в четырех матчах Ла Лиги
1013 минут назад
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает с начала сезона – 4 победы и 2 ничьих в 6 матчах
126 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Вольфсбург» – 1:0. Адейеми забил единственный гол
232 минуты назад
Чемпионат Германии. «Байер» и «Гладбах» сыграли вничью, «Дортмунд» победил «Вольфсбург»
3132 минуты назад
«Интер» – «Сассуоло». 1:0 – Димарко открыл счет. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
Кин об «Арсенале»: «Им не хватает креативности. На фоне стандартов, установленных «Ливерпулем» и «Сити», «канониры» все еще неубедительны»
20сегодня, 18:18
Артета – первый тренер, не проигравший Гвардиоле в 5 матчах лиги подряд
8сегодня, 18:06
Симеоне о недовольстве Альвареса заменой в матче с «Мальоркой»: «Все злятся. Хулиан – лучший игрок атаки в «Атлетико». Нам был нужен Серлот, но его удалили в спорном эпизоде»
5сегодня, 18:01