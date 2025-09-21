«Наряду с «Интервидением» называли ЧМ-2018, ОИ-2014, я бы добавил «Евровидение»-2009. Огромный успех, Россия организовала такой праздник». Продюсер Дзюник о музыкальном конкурсе

Продюсер сравнил «Интервидение» с ЧМ-2018.

Музыкальный конкурс с участием представителей 23 стран прошел вчера в Москве. Победителем стал вьетнамский исполнитель Дык Фук.

«Это был огромный успех. Россия организовала такой праздник. Вчера наряду с этим событием называли Олимпийские игры 2014 года, чемпионат мира по футболу 2018 года. Я бы еще добавил “Евровидение” 2009 года, которое проводили в России.

Вчерашний конкурс «Интервидение» произвел фурор», – отметил Леонид Дзюник.