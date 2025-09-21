Пиастри сошел на 1-м круге Гран-при Азербайджана. Лидер «Ф-1» разбил 2 болида за 2 дня

Пиастри попал во вторую аварию в Баку.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри завершил инцидентом Гран-при Азербайджана .

Австралиец врезался в барьеры в пятом повороте первого круга и сошел с дистанции. На трассу выехала машина безопасности.

Накануне лидер «Формулы-1» разбил болид в квалификации. Команде пришлось заменить шасси перед гонкой.

