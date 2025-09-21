Пиастри сошел на 1-м круге Гран-при Азербайджана. Лидер «Ф-1» разбил 2 болида за 2 дня
Пиастри попал во вторую аварию в Баку.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри завершил инцидентом Гран-при Азербайджана.
Австралиец врезался в барьеры в пятом повороте первого круга и сошел с дистанции. На трассу выехала машина безопасности.
Накануне лидер «Формулы-1» разбил болид в квалификации. Команде пришлось заменить шасси перед гонкой.
«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул
