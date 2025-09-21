Бускетс завершит карьеру по окончании сезона МЛС – в ноябре или декабре (COPE)
Серхио Бускетс намерен завершить карьеру в этом году.
По данным COPE, полузащитник «Интер Майами» закончит играть по окончании этого сезона МЛС. Это случится в ноябре или декабре, в зависимости от того, какое место клуб займет в плей-офф.
Пока 37-летний игрок не объявлял об этом официально, но решение уже принято. Сообщается, что футболист планирует выпустить прощальное видео, как делал ранее, покидая «Барселону» в 2023 году.
Пока неизвестно, чем Бускетс займется после завершения карьеры, однако возвращение в «блауграну» в какой-либо роли не исключено.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
