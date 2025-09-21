40

Бускетс завершит карьеру по окончании сезона МЛС – в ноябре или декабре (COPE)

Серхио Бускетс намерен завершить карьеру в этом году.

По данным COPE, полузащитник «Интер Майами» закончит играть по окончании этого сезона МЛС. Это случится в ноябре или декабре, в зависимости от того, какое место клуб займет в плей-офф.

Пока 37-летний игрок не объявлял об этом официально, но решение уже принято. Сообщается, что футболист планирует выпустить прощальное видео, как делал ранее, покидая «Барселону» в 2023 году.

Пока неизвестно, чем Бускетс займется после завершения карьеры, однако возвращение в «блауграну» в какой-либо роли не исключено.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoСерджи Бускетс
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
