Бускетс завершит карьеру по окончании сезона МЛС – в ноябре или декабре (COPE)

Серхио Бускетс намерен завершить карьеру в этом году.

По данным COPE, полузащитник «Интер Майами » закончит играть по окончании этого сезона МЛС . Это случится в ноябре или декабре, в зависимости от того, какое место клуб займет в плей-офф.

Пока 37-летний игрок не объявлял об этом официально, но решение уже принято. Сообщается, что футболист планирует выпустить прощальное видео, как делал ранее, покидая «Барселону» в 2023 году.

Пока неизвестно, чем Бускетс займется после завершения карьеры, однако возвращение в «блауграну» в какой-либо роли не исключено.