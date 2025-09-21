  • Спортс
53

Хэмилтон не вернул позицию Леклеру по приказу «Феррари». Льюис замедлился перед финишем, но остался 8-м в Баку

Хэмилтон сохранил место после того, как его пропустил Леклер в Баку.

«Феррари» не удалось вернуться к изначальному порядку пилотов на Гран-при Азербайджана.

На заключительных кругах Шарль Леклер пропустил Льюиса Хэмилтона на восьмую позицию. Скудерия рассчитывала, что семикратный чемпион «Формулы-1», у которого были более свежие шины «медиум», окажет давление на Ландо Норриса из «Макларена».

«Шарль, мы хотим поменять болиды в первом повороте, чтобы Льюис попытался [атаковать] на «медиуме», – сообщил Леклеру гоночный инженер Брайан Боцци.

Позже Боцци сказал своему пилоту:

«Мы поменяем машины обратно в конце главной прямой, если Льюис не совершит обгон».

Затем Брайан повторил:

«Льюис пропустит тебя на главной прямой».

Гоночный инженер Хэмилтона Рикардо Адами сообщил британцу по радио:

«Ты можешь пропустить Шарля, он в полутора секундах позади.

Это последний круг. Позади него Аджар, в двух секундах, Шарль в полутора позади. Пропусти его».

Льюис замедлился перед финишной прямой, но завершил гонку восьмым и на 0,464 секунды опередил напарника.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
